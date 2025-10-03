Niners Chemnitz siegen zum Heimauftakt

Die Chemnitzer Bundesliga-Basketballer tun sich gegen Hamburg eine Halbzeit lang sehr schwer, doch dann platzt der Knoten. Am Ende knacken sie sogar die 100-Punkte-Marke.

Chemnitz. Die Basketballer der Niners Chemnitz haben einen gelungenen Heimauftakt in der Bundesliga gefeiert. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore besiegte die Veolia Towers Hamburg nach einer klaren Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit deutlich mit 102:78 (42:44). Bei den Niners ragte Yordan Minchev mit 25 Punkten und 13 Rebounds heraus, fünf weitere Chemnitzer punkteten zweistellig.

Vor 4.814 Zuschauern erwischten die Hamburger den besseren Start und setzten sich früh auf 13:6 (5. Minute) ab. Chemnitz hatte zunächst große Probleme im Halbfeldspiel, kämpfte sich dann aber über Erfolgserlebnisse in der Defensive und schnelle Umschaltmomente zurück ins Spiel. John Newman brachte die Niners beim 39:38 (17.) erstmals in Führung, doch zur Pause lag wieder Hamburg vorn.

Nach dem Wechsel übernahmen die Gastgeber klar das Kommando. Sie übten defensiv hohen Druck aus, dominierten beim Rebound und fanden nun auch ihre Treffsicherheit von der Dreierlinie. Mit einem 20:2-Lauf machten sie aus einem 62:59 (28.) binnen viereinhalb Minuten eine deutliche 82:61-Führung (32.). 16 Sekunden vor Schluss knackte Nike Sibande per Dreier die 100-Punkte-Marke. (dpa)