Niners stehen vor dem Ausscheiden

Chemnitz hält in der zweiten Playoff-Partie in Heidelberg das Geschehen bis kurz vor dem Ende völlig offen, geht aber dennoch zum zweiten Mal als Verlierer vom Parkett.

Heidelberg. Die Basketballer der Niners Chemnitz haben auch das zweite Playoff-Spiel in der Serie "Best of five" gegen die MLP Academics Heidelberg verloren. Die Sachsen unterlagen bei den MLP Academics Heidelberg mit 70:74 (33:36). Die erste Partie hatte die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore ebenfalls knapp mit 90:93 (44:46) verloren und stehen damit vor dem Ausscheiden.

Den größten Anteil am Erfolg der Heidelberger hatten Ryan Mikesell (19), Michael Weathers (16), Damariae Horne (14) und Paul Zipser (10). Für die Gäste erzielten Victor Bailey Jr. (21), Kevin Yebo (19) und Olivier Nkamhoua (10) die meisten Punkte.

Die Sachsen verschliefen die Startphase lagen nach vier Minuten mit 5:12 zurück, schafften aber die Wende und zogen mit 27:23 (14.) in Front. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Heidelberg führte kurz vor dem Ende des dritten Viertels mit 56:48. Die Niners drehten den Spieß wieder um und lagen zwei Minuten vor dem Abpfiff mit 68:66 vorn. Doch in der entscheidenden Spielphase trafen die Heidelberger die besseren Entscheidungen. Die Anzahl der Ballverluste (15 bei Chemnitz, 12 bei Heidelberg) sowie die Lufthoheit unter dem Korb (44:39) gaben am Ende den Ausschlag für die Hausherren. (dpa)