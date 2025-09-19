Noch einmal Sommer in Sachsen

Die Menschen in Sachsen bekommen den Sommer für kurze Zeit zurück. Ausflüge sollten am Samstag gemacht werden - denn schon am Sonntag kippt das Wetter wieder.

Dresden. Das Wochenende bringt den Sommer noch einmal nach Sachsen - für kurze Zeit. Am Freitag gibt es viel Sonnenschein und nur wenige Wolken, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Temperaturen erreichen 26 bis 28, im Bergland 22 bis 26 Grad.

In der Nacht zum Samstag kühlt es auf 17 bis 11 Grad ab. Das Wochenende startet am Samstag mit heiterem, sonnigen und trockenem Wetter. Mit maximal 27 bis 31 Grad, im Bergland 23 bis 27 Grad, wird es noch einmal richtig warm.

Die Temperaturen sinken in der Nacht zum Sonntag auf 18 bis 13 Grad. Am Sonntag verabschiedet sich das Sommerwetter langsam: Wolken ziehen auf und am Nachmittag kann es zu Schauern und Gewittern kommen. Die Höchstwerte liegen bei 25 und 29 Grad, im Bergland zwischen 21 und 25 Grad. Für Montag ist dann herbstlich-regnerisches Wetter angekündigt. (dpa)