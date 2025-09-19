Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Sommer zeigt sich noch einmal in Sachsen. (Archivbild)
Der Sommer zeigt sich noch einmal in Sachsen. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Der Sommer zeigt sich noch einmal in Sachsen. (Archivbild)
Der Sommer zeigt sich noch einmal in Sachsen. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Noch einmal Sommer in Sachsen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Menschen in Sachsen bekommen den Sommer für kurze Zeit zurück. Ausflüge sollten am Samstag gemacht werden - denn schon am Sonntag kippt das Wetter wieder.

Dresden.

Das Wochenende bringt den Sommer noch einmal nach Sachsen - für kurze Zeit. Am Freitag gibt es viel Sonnenschein und nur wenige Wolken, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Temperaturen erreichen 26 bis 28, im Bergland 22 bis 26 Grad.

In der Nacht zum Samstag kühlt es auf 17 bis 11 Grad ab. Das Wochenende startet am Samstag mit heiterem, sonnigen und trockenem Wetter. Mit maximal 27 bis 31 Grad, im Bergland 23 bis 27 Grad, wird es noch einmal richtig warm.

Die Temperaturen sinken in der Nacht zum Sonntag auf 18 bis 13 Grad. Am Sonntag verabschiedet sich das Sommerwetter langsam: Wolken ziehen auf und am Nachmittag kann es zu Schauern und Gewittern kommen. Die Höchstwerte liegen bei 25 und 29 Grad, im Bergland zwischen 21 und 25 Grad. Für Montag ist dann herbstlich-regnerisches Wetter angekündigt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
17.09.2025
1 min.
Nach Regen und Wolken in Sachsen kommt sonniger Spätsommer
Die Menschen in Sachsen können sich nach regnerischen Tagen auf eine Sommer-Rückkehr freuen. (Symbolbild)
Nach herbstlichem Wolken- und Regenwetter gibt es in Sachsen die Aussicht auf Spätsommer mit bis zu 28 Grad. Wann das Wetter umschlägt.
12:59 Uhr
5 min.
Sportlerball 2025 im Landkreis Zwickau: Von viel Aufregung, Gratulationen vom Chef und Wiederholungstätern
Bei der Ehrung der Mannschaft des Jahres stand einmal mehr die TSG Rubin Zwickau ganz oben auf dem Podest.
Nach einem Jahr Pause wurden am Samstagabend die Sieger der Sportlerwahl wieder in großem Rahmen bekanntgegeben. Welches sportliche Thema sich durch den Abend zog und welche Idee überraschte.
Anika Zimny
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
13:00 Uhr
2 min.
Unheilbar erkrankte Zwickauerin kann Familienurlaub an der Ostsee machen
Die Ostsee war schon immer ein Lieblings-Reiseziel für Sandra und Andreas Wittig.
Team der Johanniter-Unfall-Hilfe Werdau hat für Sandra Wittig gesammelt. Wann die 53-Jährige die Reise antreten kann, steht noch nicht fest.
Annegret Riedel
09:59 Uhr
2 min.
Bis zu 31 Grad in Sachsen – danach kommt der Regen
Am Sonntag ziehen Wolken und Regen in Sachsen auf. (Symbolbild)
Das spätsommerliche Wetter am Wochenende sollten die Menschen in Sachsen genießen. Denn am Montag wird es deutlich kühler.
Mehr Artikel