Noch kein Aufstieg: Dynamo Dresden kassiert späten Ausgleich

Bis tief in die Nachspielzeit führt Dynamo im Topspiel bei Arminia Bielefeld und fühlt sich schon fast als Zweitligist. Dann gibt's doch noch den Tiefschlag durch ein Eigentor.

Bielefeld.

Partybremse kurz vor Schluss: Dynamo Dresden muss nach einem dramatischen 1:1 beim Tabellenzweiten Arminia Bielefeld weiter auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga warten. In der vierten Minute der Nachspielzeit traf der eingewechselte Dynamo-Spieler David Kubatta unglücklich zum Ausgleich ins eigene Tor. Jakob Lemmer hatte in der 62. Minute für Dresden getroffen. Das Remis war für den DFB-Pokalfinalisten aus Bielefeld nicht unverdient. Vor 25.907 Zuschauer auf der Alm waren die Gastgeber die bessere Mannschaft, es fehlte aber an Effizienz.