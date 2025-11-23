Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Trainer Petrik Sander sucht beim 1. FC Magdeburg weiter das Erfolgsrezept
Trainer Petrik Sander sucht beim 1. FC Magdeburg weiter das Erfolgsrezept Bild: Anke Waelischmiller/dpa
Trainer Petrik Sander sucht beim 1. FC Magdeburg weiter das Erfolgsrezept
Trainer Petrik Sander sucht beim 1. FC Magdeburg weiter das Erfolgsrezept Bild: Anke Waelischmiller/dpa
Sachsen
"Noch mehr investieren": Magdeburg fehlen Erfolgserlebnisse
Von Malte Zander, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 1. FC Magdeburg bleibt Tabellenletzter der 2. Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Petrik Sander belohnt sich für den betriebenen Aufwand einfach zu selten.

Düsseldorf.

Erschöpft und enttäuscht saßen die Magdeburger Spieler auf dem Rasen. Gerade hatten sie in der Nachspielzeit noch das entscheidende Gegentor zur sechsten Auswärtsniederlage in Serie kassiert, verloren somit bei Fortuna Düsseldorf mit 1:2 (0:1). Für Trainer Petrik Sander war es "ein Schlag ins Kontor", der möglichst schnell raus aus den Köpfen müsse. 

Magdeburg hatte wieder einmal ein ordentliches Spiel gemacht, sich in der 88. Minute den verdienten Ausgleich erarbeitet - und fährt nach einem wieder einmal schlecht verteidigten Ball doch ohne Punkte nach Hause. 207 Torschüsse haben die Statistiker der Deutschen Fußball-Liga vom FCM in den bisherigen 13 Partien registriert - herausgekommen sind am Ende magere neun Treffer. 

Die Chancenverwertung ist Magdeburgs größte Baustelle

Das zeigte sich auch in Düsseldorf: 25 Torschüsse verzeichnet die Statistik, ein Eigentor schaffte es auf die Anzeigetafel. "Da waren Dinger dabei, wo man draußen schon den Kopf geschüttelt hat. Es ist schwieriger den Ball nicht ins Tor zu schießen, als so wie es dann passiert ist", meinte Trainer Petrik Sander auf der Pressekonferenz. Dass Magdeburg nach dem Ausgleich in der Nachspielzeit noch den K.o. durch Cedric Ittens zweiten Treffer hinnehmen musste, passt zum bisherigen Saisonverlauf.

"Es ist gefühlt jede Woche dasselbe Lied. Wir machen ein gutes Auswärtsspiel, kassieren dann ein Tor in der letzten Sekunde. Das ist extrem bitter und tut auch sehr, sehr weh gerade", sagte Philipp Hercher. Der einzige Weg aus der Torkrise seien Erfolgserlebnisse. "Wir müssen noch mehr investieren und auch mal ein dreckiges Auswärtsspiel gewinnen", ergänzte der Flügelspieler

Philipp Hercher (l) gab in Düsseldorf die Vorlage zum zwischenzeitlichen Ausgleich
Philipp Hercher (l) gab in Düsseldorf die Vorlage zum zwischenzeitlichen Ausgleich Bild: Anke Waelischmiller/dpa
Philipp Hercher (l) gab in Düsseldorf die Vorlage zum zwischenzeitlichen Ausgleich
Philipp Hercher (l) gab in Düsseldorf die Vorlage zum zwischenzeitlichen Ausgleich Bild: Anke Waelischmiller/dpa

Kein Offensivspieler in Form

Kein einziger Magdeburger scheint aktuell in der Lage, den Knoten in der Offensive platzen zu lassen. Dabei sieht das Aufbauspiel gut aus. Schnelles Umschaltspiel, gutes Zweikampfverhalten und deutlich mehr Spielanteile. Doch ab der Strafraumgrenze wird es kompliziert. Es hakt nicht nur bei einem Stürmer, der nicht trifft - der gesamten Mannschaft fehlt die Torgefahr: Niemand kommt über zwei Scorerpunkte hinaus. Das sollte sich gegen Nürnberg dringend ändern, sonst könnte der FCM schon zur Winterpause abgeschlagen in der Tabelle stehen - und der Klassenerhalt in weite Ferne rücken. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15:03 Uhr
2 min.
Itten lässt Fortuna und Anfang jubeln: 2:1 gegen Magdeburg
Bejubeln das 1:0: Düsseldorfs Profis um Doppel-Torschütze Itten.
Ein Sieg gegen den Letzten: Fortuna Düsseldorf besiegt den 1. FC Magdeburg in letzter Minute. Torjäger Itten entscheidet das Spiel.
15:00 Uhr
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Triebwagen landet am Bahnhof mit der Nase im Dreck
 5 Bilder
Ein Zug aus Tschechien ist am Samstag in Johanngeorgenstadt auf das falsche Gleis gefahren.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Anstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
24.11.2025
1 min.
Friedensplan: Rubio weicht Frist für Zusage von Ukraine auf
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Bis Donnerstag sollte sich die Ukraine mit Blick auf den US-Friedensplan entscheiden - das hatte US-Präsident Trump ursprünglich forciert. Nun relativiert sein Außenminister Rubio die Frist.
24.11.2025
2 min.
Rubio macht Hoffnung auf überarbeiteten Friedensplan
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Überraschend positiv zeigt sich US-Außenminister Marco Rubio nach Konsultationen mit Vertretern der Ukraine in Genf. Wie ist der jetzige Stand der Ukraine-Gespräche?
15:41 Uhr
3 min.
Schlusslicht Magdeburg verliert den Anschluss
Falko Michel (M) hat mit seinem 1. FC Magdeburg die nächste Pleite kassiert.
Bei Fortuna Düsseldorf präsentiert sich Zweitliga-Schlusslicht 1. FC Magdeburg phasenweise wie ein Abstiegskandidat. Den Ausgleich kurz vor Schluss bringen die Elbestädter nicht über die Zeit.
Malte Zander, dpa
09:05 Uhr
3 min.
Bibbern im Erzgebirge: Minus 22 Grad Celsius Sonntagfrüh im kältesten Ort Deutschlands
 9 Bilder
Mit einem Kälterekord für ganz Deutschland meldet sich das Erzgebirge.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
Mehr Artikel