Norwegens Mette-Marit sagt Termin bei Leipziger Buchmesse ab

Auf der Leipziger Buchmesse war royaler Besuch aus dem diesjährigen Gastland Norwegen angekündigt. Jetzt muss Kronprinzessin Mette-Marit ihre Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen absagen.

Oslo.

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (51) hat ihren Besuch bei der Leipziger Buchmesse aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Das teilte der norwegische Hof mit. Demnach mache der Kronprinzessin ihre Lungenfibrose zu schaffen.

Norwegen ist das diesjährige Gastland der Leipziger Buchmesse. Geplant war, dass Mette-Marit am Donnerstag den Gastlandstand eröffnen sollte, unter anderem zusammen mit dem norwegischen Schriftsteller Karl Ove Knausgård und Norwegens Kultur- und Gleichstellungsministerin Lubna Jaffery.

Vor einigen Wochen hatte der norwegische Hof mitgeteilt, dass die Frau des Thronfolgers Haakon (51) derzeit aufgrund ihrer Lungenfibrose täglich Beschwerden habe. Sie brauche mehr Ruhe und ihre Tagesform könne sich schneller verändern als bisher, hieß es in der Mitteilung. Das bedeute, dass es in Zukunft häufiger zu kurzfristigen Änderungen in ihrem offiziellen Programm kommen könne.

Vor einigen Jahren hat die Kronprinzessin ihre Diagnose öffentlich gemacht. Lungenfibrose ist eine chronische Lungenkrankheit, die unter anderem zu Atemnot führen kann. (dpa)