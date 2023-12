Notmanöver auf brennendem Schiff: 72 Passagiere evakuiert

Auf einem Passagierschiff ist am Sonntag ein Feuer im Maschinenraum ausgebrochen. 72 Menschen mussten nach einem Notankermanöver evakuiert werden. Unklar ist, wie das Feuer ausbrechen konnte.

Belgern.

Bei Belgern im Landkreis Nordsachsen sind 72 Passagiere von einem brennenden Schiff auf der Elbe evakuiert worden. Das Feuer sei am Sonntagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache im Maschinenraum des Passagierschiffes ausgebrochen, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Das Schiff war in Richtung Riesa unterwegs.