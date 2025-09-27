Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild) Bild: Swen Pförtner/dpa
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.

Leipzig.

Würde es nach der Statistik gehen, der Sieger der Bundesliga-Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) stünde wohl fest. Denn in 25 Partien gingen die Leipziger 13 Mal als Gewinner vom Rasen. Doch die Schützlinge von Trainer Ole Werner sind trotz der drei Siege hintereinander zuletzt noch weit davon entfernt, irgendeinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen zu können.

Man müsse sich jeden Sieg hart erarbeiten, sagte Werner. Zwar kann er bis auf die Langzeitverletzten Kosta Nedeljkovic, Max Finkgräfe und Benjamin Henrichs sowie den noch nicht ganz fitten Xaver Schlager das bestmögliche Aufgebot auf den Platz schicken. Doch das heißt noch lange nicht, dass sein Team bereits gefestigt ist. Die Entwicklung der Mannschaft steckt noch in der Anfangsphase. (dpa)

