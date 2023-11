Nussknacker Wilhelm nach Ausflug ins All zurück auf der Erde

Wilhelm, der erste Nussknacker im All, ist zurück auf der Erde. Sein Schöpfer aus dem Erzgebirge ist froh, ihn zurückzuhaben. In der nächsten Zeit soll es für Wilhelm etwas ruhiger zugehen.

Seiffen.

Der Nussknacker Wilhelm aus dem Erzgebirge ist nach seinem Ausflug ins All zurück in seiner Heimat. Den ersten öffentlichen Auftritt nach dem großen Abenteuer hat die kleine Holzfigur in der MDR-Talkshow "Riverboat", die am Freitag (1. Dezember) ausgestrahlt wird. Astronaut Matthias Maurer will Wilhelm dort zurück an seinen Schöpfer übergeben, den Seiffener Holzspielzeugmacher Markus Füchtner. "Jetzt ist er endlich wieder da und wir sind so froh", sagte Füchtner.