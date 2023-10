OB Hilbert verurteilt Attacke gegen geplantes Asylheim

Dresden. Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hat den Angriff auf eine geplante Asylunterkunft im Stadtteil Klotzsche verurteilt. "Bei allen Herausforderungen, die die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen hat, solche Aktionen sind völlig inakzeptabel und vehement zu ahnden", sagte er laut Mitteilung am Samstagabend. Es sei unglaublich, "wie hier verhindert werden soll, Flüchtlingen zu helfen". Zugleich versicherte Hilbert: "Diese unsäglichen, menschenverachtenden Versuche zu stören werden nichts daran ändern, dass wir Menschen helfen, die unsere Hilfe brauchen."

Unbekannte hatten in der Nacht zuvor versucht, Feuer an der ehemaligen Schule im Norden der Stadt zu legen. Laut Polizei wurde eine brennbare Flüssigkeit an die Fassade des Gebäudes geschüttet, eine Spur bis zum Zaun gelegt und diese entzündet. Das Feuer erlosch den Angaben zufolge aber, bevor es das Gebäude erreichte. In dem Fall ermittelt das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum des Landeskriminalamts Sachsen. (dpa)