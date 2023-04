Oberbürgermeister von Markkleeberg zum SGK-Vorsitz gewählt

Dresden.

Karsten Schütze (SPD) ist zum Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) in Sachsen gewählt worden. "Der Oberbürgermeister von Markkleeberg übernimmt die Führung von Peter Lames, der dem Verein seit 2018 vorsaß", sagte der Co-Vorsitzende der SPD Sachsen, Henning Homann, am Samstag in Dresden. Er gratulierte Schütze zu seiner Wahl und bedankte sich gleichzeitig bei Lames für seine Arbeit.