Obstbauern erwarten bessere Kirschernte als im Vorjahr

Nach einem nahezu vollständigen Ausfall im Vorjahr gibt es in Sachsen und Sachsen-Anhalt dieses Jahr wieder mehr heimische Kirschen. Doch hohe Preise und Importware machen sie zur Kostenfrage.

Beesenstedt.

Die Kirschernte in Sachsen und Sachsen-Anhalt soll in diesem Jahr wieder deutlich besser ausfallen als im Vorjahr. Nach dem massiven Ernteausfall im vergangenen Jahr durch Spätfröste erwarten die Obstbaubetriebe in beiden Bundesländern 2.125 Tonnen Süßkirschen und 2.055 Sauerkirschen, wie der Obstbauernverband Sachsen und Sachsen-Anhalt zum Start der Kirschsaison in Sachsen-Anhalt mitteilte. Während Süßkirschen vor allem frisch vermarktet werden, sind Sauerkirschen hauptsächlich für die Weiterverarbeitung bestimmt.