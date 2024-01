Obstbauern sehen Debatte zu sehr auf Agrardiesel verengt

Dohna.

Die Obstbauern in Sachsen und Sachsen-Anhalt sehen die aktuelle Debatte um Kürzungen für die Landwirtschaft zu sehr auf das Problem Agrardiesel reduziert. "Das ist zu einseitig und eng gesehen. Es geht um die Gefährdung unserer Existenz durch ein reichhaltiges Maßnahmenpaket von Verboten und Einschränkungen der Agrarpolitik sowohl aus Brüssel, aber vor allem aus Berlin", erklärte Udo Jentzsch, Geschäftsführer des Landesverband Sächsisches Obst, der auch die Interessen der Obstbauern in Sachsen-Anhalt vertritt. In Deutschland werde auf Vorgaben der EU zu oft noch "eine Schippe draufgepackt". Hinzu kämen Restriktionen etwa beim Pflanzenschutz und der Düngung, die nur in Deutschland gelten.