Özdemir und Paetow wollen Bürokratie für Landwirte abbauen

Leipzig.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) und der Präsident der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) Hubertus Paetow haben für weniger Bürokratie in der Landwirtschaft geworben. "Was Sie wollen und ich schaffen möchte, sind Planungssicherheit und Verlässlichkeit, weniger unnötige Bürokratie und mehr Gestaltungsmöglichkeiten", sagte Özdemir am Dienstag beim Besuch der nicht öffentlichen DLG-Mitgliederversammlung in Leipzig laut Redemanuskript.