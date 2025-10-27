Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Fahrer und der Beifahrer waren laut Polizei betrunken. (Symbolbild)
Der Fahrer und der Beifahrer waren laut Polizei betrunken. (Symbolbild) Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Sachsen
Ohne Führerschein: Teenager setzen Auto in Zaun und Bäume
Vier Jugendliche, ein Auto, Alkohol und keine Fahrerlaubnis: Eine Spritztour südlich von Bautzen endete am Wochenende mit einem Unfall.

Cunewalde.

Mit einem Auto haben vier Jugendliche in Cunewalde (Landkreis Bautzen) eine illegale Spritztour unternommen und den Wagen in einen Zaun und mehrere Bäume gesetzt. Der Fahrer war erst 15 Jahre alte, die Teenager blieben in der Nacht zum Sonntag unverletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Wagen kam auf einer Wiese zum Stehen. Ein Alkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von 0,32 Promille Atemalkohol. Beim 17-jährigen Beifahrer wurden sogar 1,78 Promille gemessen. Die beiden hatten keinen Führerschein. Der Wagen war weder zugelassen noch versichert. Wem er gehörte, werde ermittelt.

War der Beifahrer schuld?

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Ersten Erkenntnissen zufolge griff der Beifahrer vermutlich nach dem Schalthebel, was dafür gesorgt haben könnte, dass der Wagen von der Straße abkam, wie es hieß.

Nach Angaben der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen verändern sich schon bei 0,2 Promille Wahrnehmung, Gefühle und Verhalten und Konzentrationsvermögen und Bewegungskoordination sinken. Bei 1,0 Promille beginnt das Rauschstadium, Gleichgewichts-, Seh- und Sprachstörungen treten auf. (dpa)

