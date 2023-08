Ohne Gvardiol: RB Leipzig siegt in zwei Testspielen

Leipzig.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat seinen ersten internationalen Testspielerfolg in Vorbereitung auf die neue Saison errungen. Nach Niederlagen gegen Udinese Calcio (1:2) und Ipswich Town (0:1) während des Trainingslagers in Bruneck kam das Team von Trainer Marco Rose am Mittwoch gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden zu einem 4:0 (3:0). Benjamin Sesko (13.) und zweimal Dani Olmo (38., 42.) trafen vor der Pause für die agilen Leipziger. Sesko (73.) schnürte nach der Pause ebenfalls den Doppelpack.