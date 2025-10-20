Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Das Dokumentarfilm-Festival DOK Leipzig bekommt eine neue Leitung.
Das Dokumentarfilm-Festival DOK Leipzig bekommt eine neue Leitung. Bild: Alena Flemming/Dok Leipzig/dpa/dpa
Sachsen
Ola Staszel soll neue Intendantin von DOK Leipzig werden
Weil sich der bisherige Intendant vorzeitig zurückzieht, benötigte das Leipziger Dokumentarfilm-Festival eine neue Leitung. Für wen sich die Auswahlkommission entschieden hat.

Leipzig.

Die Film- und Literaturwissenschaftlerin Ola Staszel soll neue Intendantin des Dokumentarfilm-Festivals DOK Leipzig werden. Das habe eine Auswahlkommission unter Vorsitz von Leipzigs Kulturdezernentin Skadi Jennicke entschieden, teilte das Festival mit. 

Staszel soll zum 1. Januar 2026 auf den bisherigen Festivalleiter Christoph Terhechte folgen, der aus persönlichen Gründen vorzeitig in den Ruhestand geht. Der Leipziger Stadtrat muss noch endgültig über die Personalie entscheiden.

Die gebürtige Polin Staszel war zuletzt Co-Chefin des Neiße Filmfestivals im Dreiländereck Deutschland-Polen-Tschechien. Sie sei dafür bekannt, Schwerpunkte auf Osteuropathemen zu setzen, teilte Kulturdezernentin Jennicke mit. Das werde eine Traditionslinie des Leipziger Dokfilm-Festivals fortsetzen.

DOK Leipzig wird in diesem Jahr vom 27. Oktober bis 2. November veranstaltet. Insgesamt stehen bei DOK Leipzig 252 lange und kurze Dokumentarfilme sowie Animationsfilme auf dem Programm. (dpa)

