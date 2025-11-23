Ole Werner mit RB Leipzig gegen seinen Ex-Club Werder

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Cheftrainer Ole Werner trifft mit RB Leipzig auf seinem Ex-Club Werder Bremen. Bild: Jan Woitas/dpa
Cheftrainer Ole Werner trifft mit RB Leipzig auf seinem Ex-Club Werder Bremen. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Die Heimbilanz von RB Leipzig gegen Bremen ist fast makellos. Für Trainer Ole Werner ist es ein besonderes Spiel.

Leipzig.

Für Trainer Ole Werner geht es mit RB Leipzig erstmals gegen seinen Ex-Cub Werder Bremen. Am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) empfangen die Sachsen die Hanseaten in der Fußball-Bundesliga. Werner musste in Bremen im Mai dieses Jahres vorzeitig gehen, nachdem er Werder nach gescheiterten Vertragsverhandlungen seinen Weggang im Sommer 2026 mitgeteilt hatte. Verzichten muss Werner in der Partie auf Innenverteidiger El Chadaille Bitshiabu (Muskelverletzung). 

Gegen die Norddeutschen, die nach dem 0:4 gegen den FC Bayern München seit fünf Spielen ungeschlagen sind, haben die Leipziger eine fast makellose Heimbilanz. In den vergangenen zehn Pflichtspielen gegen Bremen ging RB siebenmal als Sieger und dreimal mit einem Unentschieden vom Platz. Im eigenen Stadion ist RB gegen Werder noch ungeschlagen. Zudem holten die Sachsen in dieser Saison bislang vier Siege in vier Heimspielen. (dpa)

