Olmos "Geniestreich" verzückt Leipzig

München.

Dani Olmo wollte seinen Geniestreich zum zwischenzeitlichen 2:0 im Supercup-Finale nicht als Zufall verstanden wissen. "Klar war das Absicht. Ich habe eine Lücke gesehen", sagte der 25 Jahre alte Fußballprofi von RB Leipzig über die Szene, die am Samstagabend 75 000 Menschen in der Allianz Arena verblüffte. Mit einer eleganten Bewegung drehte sich Olmo zwischen Matthijs de Ligt und Konrad Laimer durch und spitzelte den Ball anschließend durch die Beine von Torwart Sven Ulreich. Das Zaubertor war der Höhepunkt an Olmos Hattrick-Abend gegen den FC Bayern.