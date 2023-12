Orkanböen auf dem Fichtelberg: Sturm, Gewitter und Neuschnee in Sachsen

In Sachsen müssen sich die Menschen auf Orkanböen, Gewitter und Schnee einstellen. Verantwortlich dafür: Die Ausläufer eines Orkantiefs, das den Freistaat von West nach Ost durchquert.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet, gelangt dabei zunächst milde, ab der kommenden Nacht dann vorübergehend kältere Meeresluft nach Sachsen.

Am heutigen Donnerstag bis in die Nacht auf Freitag kann es lokal zu Gewittern kommen sowie Sturmböen bis 100 Stundenkilometern und orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten bis 11 km/h. Auf dem Fichtelberg werden durchweg Orkanböen mit bis 120 km/h erwartet.

30 Zentimeter Neuschnee möglich

In der kommenden Nacht sinkt die Schneefallgrenze auf etwa 400 Meter. Oberhalb von 600 Metern werden bis Freitagabend 5-10 Zentimeter Neuschnee erwartet. Vor allem in den Hochlagen ist laut DWD bis Samstagabend mit anhaltenden und teils kräftigen Nassschneefall zu rechnen. Von Donnerstag bis Samstag sind dort durchaus 20-30 Zentimeter Neuschnee möglich.

Erzgebirge: Bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter

Immer wieder regnet es, im Bergland gehen die Niederschläge nur vorübergehend in nassen Schneefall über. Bis in die Nacht zum Sonntag muss nach DWD-Angaben im Erzgebirge mit Niederschlagsmengen zwischen 60 und 90 Litern, lokal in Staulagen auch bis 100 Liter pro Quadratmeter gerechnet werden. (phy)