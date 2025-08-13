Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Robin Meißner wechselt zum VfL Osnabrück.
Robin Meißner wechselt zum VfL Osnabrück. Bild: Robert Michael/dpa
Robin Meißner wechselt zum VfL Osnabrück.
Robin Meißner wechselt zum VfL Osnabrück. Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Osnabrück holt Robin Meißner aus Dresden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Drittligist hat einen neuen Angreifer verpflichtet. Er kommt aus Sachsen an die Bremer Brücke.

Osnabrück.

Robin Meißner wechselt von Dynamo Dresden zum Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück. Der 25 Jahre alte Mittelstürmer wechselt auf Leihbasis nach Osnabrück, wie der VfL mitteilte. 

Der gebürtige Hamburger war 2023 nach Dresden gekommen und erzielte in 69 Partien 15 Tore und 13 Vorlagen für Dynamo. Zuvor hatte Meißner unter anderem für den FC St. Pauli, den Hamburger SV, Hansa Rostock und Viktoria Köln gespielt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16:22 Uhr
3 min.
Pakistan nimmt weitere Afghanen aus Aufnahmeprogrammen fest
Haji-Abschiebezentrum in Islamabad
Pakistan führt Razzien in Gästehäusern fort, in denen Afghanen mit Aufnahmezusage aus Deutschland untergekommen sind. Organisationen reichen Klagen gegen zwei Bundesminister ein.
06.08.2025
2 min.
Unsportliches Verhalten? Ex-Osnabrück-Coach vor Sportgericht
Osnabrücks Ex-Trainer Marco Antwerpen muss sich vor dem DFB-Sportgericht verantworten.
Das frühere Osnabrücker Trainer-Duo muss sich demnächst vor dem DFB-Sportgericht verantworten. Der Verband verweist auf einen Paragrafen, in dem es um Spielmanipulation geht.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
16:22 Uhr
2 min.
Elbe am Standort der Carolabrücke wieder befahrbar
Die Schifffahrt kann wieder ungehindert verkehren. (Archivbild)
Nach dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden ging für die Schifffahrt an dieser Stelle nicht mehr viel. Jetzt herrscht wieder freie Fahrt. Doch es gibt ein neues Problem.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
13.08.2025
1 min.
Union Berlin holt Nachwuchs-Stürmer aus Dresden
Dmytro Bogdanov wechselt zu Union Berlin
Wer schießt nach dem Abgang von Torjäger Benedict Hollerbach künftig die Tore für Union Berlin? Langfristig soll ein junger Angreifer helfen.
Mehr Artikel