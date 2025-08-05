Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ostdeutsche Arbeitgeber laufen Sturm gegen das neue Tariftreuegesetz der Bundesregierung. (Symbolbild)
Ostdeutsche Arbeitgeber laufen Sturm gegen das neue Tariftreuegesetz der Bundesregierung. (Symbolbild) Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Ostdeutsche Arbeitgeber laufen Sturm gegen das neue Tariftreuegesetz der Bundesregierung. (Symbolbild)
Ostdeutsche Arbeitgeber laufen Sturm gegen das neue Tariftreuegesetz der Bundesregierung. (Symbolbild) Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Sachsen
Ost-Arbeitgeber warnen vor Folgen des Tariftreuegesetzes
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bundesregierung will mit dem Tariftreuegesetz faire Arbeitsbedingungen bei öffentlichen Aufträgen sichern. Gerade ostdeutsche Unternehmen fühlen sich dabei übergangen - und schlagen Alarm.

Dresden/Erfurt/Magdeburg.

Die Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben das geplante Tariftreuegesetz (BTTG) der Bundesregierung scharf kritisiert. Es greife tief in die Tarifautonomie ein, benachteilige mittelständische Unternehmen und gefährde die wirtschaftliche Entwicklung in Ostdeutschland, erklärten die Verbände in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Das von Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) erarbeitete Gesetz sieht vor, dass Unternehmen bei Bundesaufträgen ab 50.000 Euro tarifliche Arbeitsbedingungen einhalten müssen - darunter Entgelt, Urlaubsanspruch und Ruhezeiten. Bei Verstößen drohen Strafen. Das Kabinett will voraussichtlich am Mittwoch darüber entscheiden.

Ein "Angriff auf die Tarifautonomie"

"Die Tarifautonomie ist keine staatlich steuerbare Wunschliste, sondern ein verfassungsrechtlich geschütztes Prinzip", heißt es in einem Schreiben an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Unionsfraktionschef Jens Spahn und die Ministerpräsidenten der drei ostdeutschen Länder. Wer wirtschaftliche Vielfalt, fairen Wettbewerb und echte soziale Verantwortung will, müsse alle leistungsfähigen Unternehmen gleich behandeln - unabhängig von ihrer Tarifbindung.

Der Präsident der Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände in Sachsen-Anhalt (AWSA), Marco Langhof, sprach von einem "offenen Angriff auf die Tarifautonomie" und einer "wirtschaftspolitischen Bankrotterklärung". Besonders in Ostdeutschland würde der starke Mittelstand dadurch erheblich benachteiligt.

Niedrige Tarifbindung im Osten

Der Präsident der Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft (VSW), Jörg Brückner, nannte das Vorhaben einen "staatlich organisierten Tarifzwang". Der Staat solle dann "folgerichtig auch auf die Steuergelder der übrigen Betriebe verzichten". Das Gesetz sei ein "wirtschaftliches Selektionsprogramm" mit absehbaren Folgen: weniger Aufträge, Arbeitsplätze und Steuereinnahmen. 

Hartmut Koch, Präsident des Verbands der Wirtschaft Thüringens (VWT), verwies auf die niedrige Tarifbindung in der Region: 16 Prozent in Sachsen, 18 Prozent in Thüringen und 22 Prozent in Sachsen-Anhalt. Viele Betriebe hätten sich "nicht aus Verantwortungslosigkeit, sondern aus wirtschaftlicher Notwendigkeit" von der Tarifbindung gelöst. Das Gesetz ignoriere diese Realität und schließe viele Unternehmen vom öffentlichen Markt aus.

Die Verbände fordern die Bundesregierung auf, den Entwurf zurückzuziehen und die Tarifautonomie zu wahren. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08.08.2025
5 min.
Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried
Ralf König ist schon seit 40 Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner.
Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Christoph Driessen, dpa
08.08.2025
3 min.
CDU fordert Flussbad für Hamburg
Trotz vieler Strände in Hamburg gibt es an der Elbe keine Badestelle - die CDU will das ändern (Archivbild).
In Paris kann erstmals seit 100 Jahren wieder in der Seine gebadet werden. In Kopenhagen gibt es mehrere Hafen-Bäder. In Hamburg sucht man vergebens nach so einer Badestelle. Die CDU will das ändern.
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
06.08.2025
3 min.
Arbeitgeber kritisieren Pläne der Regierung zur Tariftreue
Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger stemmt sich gegen das Tariftreuegesetz. (Archivbild)
Das Kabinett befasst sich heute mit dem geplanten Tariftreuegesetz. Die Arbeitgeber sind verärgert. Unterstützung kommt von den Gewerkschaften.
06.08.2025
3 min.
Tariflohn bei öffentlichem Auftrag: Kabinett billigt Entwurf
Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hält trotz der Kritik der Arbeitgeber am Tariftreuegesetz fest. (Archivbild)
Das geplante Tariftreuegesetz hat schon vorab Kritik der Arbeitgeber geweckt. Doch Arbeitsministerin Bärbel Bas verteidigt ihr Vorhaben.
Mehr Artikel