Ost-Bevölkerung könnte um mehr als 20 Prozent schrumpfen: Ifo Dresden warnt vor „kostenträchtigen Fehlentscheidungen“

Sachsen
Der demographische Wandel wird möglicherweise noch stärker zuschlagen als gedacht. Doch wie zuverlässig ist die Berechnung?
Deutschlands Bevölkerung wird in den kommenden Jahren deutlich stärker schrumpfen als bislang erwartet. Das ist das Ergebnis einer Analyse aktueller Daten des Statistischen Bundesamtes durch das Dresdner Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung. Demnach leben im Jahr 2070 voraussichtlich zehn Prozent weniger Menschen in Deutschland als heute....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.