Ost-Bischöfe in Sorge: Wahlaufruf zugunsten der Demokratie

Dresden.

Die katholischen Bischöfe in Ostdeutschland rufen die Wähler in ihren Bistümern zu wohlüberlegten Entscheidungen zugunsten der Demokratie auf. "Treten Sie ein für unsere freie und vielfältige Gesellschaftsordnung auf der Grundlage unserer Verfassung!", heißt es in einem am Freitag veröffentlichten gemeinsamen Aufruf, der von Gerhard Feige (Magdeburg), Heinrich Timmerevers (Dresden-Meißen), Ulrich Neymeyr (Erfurt), Wolfgang Ipolt (Görlitz), Stefan Heße (Hamburg) sowie Heiner Koch (Berlin) unterzeichnet ist. "Wir als Bischöfe sind überzeugt: Es gibt keine bessere Staatsform als die Demokratie, denn sie ermöglicht uns, in Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit zu leben."