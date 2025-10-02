Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Leipzig will den Airport Industrial Park auf der Immobilienmesse präsentieren. (Archivbild)
Leipzig will den Airport Industrial Park auf der Immobilienmesse präsentieren. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Leipzig will den Airport Industrial Park auf der Immobilienmesse präsentieren. (Archivbild)
Leipzig will den Airport Industrial Park auf der Immobilienmesse präsentieren. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Ost-Länder werben auf Münchner Immobilienmesse um Investoren
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen präsentieren auf der Expo Real in München ihre Standortvorteile. Was die Region Investoren bietet und welche Projekte besonders im Fokus stehen.

München/Leipzig.

Mit einem Gemeinschaftsstand auf der Immobilienmesse Expo Real in München wollen Kommunen und Unternehmen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Investoren anlocken. Vom 6. bis 8. Oktober präsentieren sich dort 27 Aussteller, wie die Metropolregion Mitteldeutschland mitteilte. 

Gerade in dieser Phase zeige sich die Stärke Ostdeutschlands, sagte Geschäftsführer Jörn-Heinrich Tobaben. "Unsere Region bietet in vielen Teilbereichen stabile oder moderat wachsende Preise, gute Rahmenbedingungen für größere Investitionen und ein kooperatives Netzwerk aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kommunen." Ziel sei es, diese Vorteile sichtbar zu machen und Kontakte zu knüpfen.

Die Stadt Leipzig will auf der Messe unter anderem den Airport Industrial Park am Drehkreuz Leipzig/Halle bewerben. "Das Wachstum Leipzigs muss weiter gestaltet werden, um die ausgewogene Balance zwischen bezahlbaren Wohnungen, Freiraum und Arbeitsplätzen zu finden", sagte Baubürgermeister Thomas Dienberg. Trotz angespannter Haushaltslage halte Leipzig an dem Kurs fest, Raum für Großinvestitionen zu schaffen.

Neben Leipzig sind Halle, Magdeburg, Jena, Dessau-Roßlau und Gera sowie mehrere Unternehmen aus der Region am Stand vertreten. Die Expo Real gilt als größte Fachmesse für Immobilien und Investitionen in Europa. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
30.09.2025
1 min.
Mehr Flüge zum Ferienstart an Airports in Sachsen
Blick auf den Flughafen Dresden International: Viele Flüge gehen zum Start der Herbstferien in den Süden. (Archivbild)
Mit dem Flieger in die Sonne. Mit Beginn der Herbstferien starten zahlreiche Urlaubsflieger von den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden. Vor allem Sonnenziele sind gefragt.
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
27.09.2025
1 min.
Sonne und Wolken im Osten – Bodenfrost zum Wochenbeginn
In Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt könnte es in der nächsten Woche Bodenfrost geben. (Symbolbild)
Nach sonnigen Tagen mit milden Temperaturen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen warnt der Deutsche Wetterdienst vor Bodenfrost in der nächsten Woche.
Mehr Artikel