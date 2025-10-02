Ost-Länder werben auf Münchner Immobilienmesse um Investoren

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen präsentieren auf der Expo Real in München ihre Standortvorteile. Was die Region Investoren bietet und welche Projekte besonders im Fokus stehen.

München/Leipzig. Mit einem Gemeinschaftsstand auf der Immobilienmesse Expo Real in München wollen Kommunen und Unternehmen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Investoren anlocken. Vom 6. bis 8. Oktober präsentieren sich dort 27 Aussteller, wie die Metropolregion Mitteldeutschland mitteilte.

Gerade in dieser Phase zeige sich die Stärke Ostdeutschlands, sagte Geschäftsführer Jörn-Heinrich Tobaben. "Unsere Region bietet in vielen Teilbereichen stabile oder moderat wachsende Preise, gute Rahmenbedingungen für größere Investitionen und ein kooperatives Netzwerk aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kommunen." Ziel sei es, diese Vorteile sichtbar zu machen und Kontakte zu knüpfen.

Die Stadt Leipzig will auf der Messe unter anderem den Airport Industrial Park am Drehkreuz Leipzig/Halle bewerben. "Das Wachstum Leipzigs muss weiter gestaltet werden, um die ausgewogene Balance zwischen bezahlbaren Wohnungen, Freiraum und Arbeitsplätzen zu finden", sagte Baubürgermeister Thomas Dienberg. Trotz angespannter Haushaltslage halte Leipzig an dem Kurs fest, Raum für Großinvestitionen zu schaffen.

Neben Leipzig sind Halle, Magdeburg, Jena, Dessau-Roßlau und Gera sowie mehrere Unternehmen aus der Region am Stand vertreten. Die Expo Real gilt als größte Fachmesse für Immobilien und Investitionen in Europa. (dpa)