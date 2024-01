Ost-Länder zahlen 2,68 Milliarden Euro für DDR-Sonderrenten

Einzelne Berufsgruppen erhielten in der DDR Zusatz- oder Sonderrenten. Das finanzieren die ostdeutschen Länder heute immer noch mit. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff sieht den Bund stärker gefordert.

Magdeburg.

Die ostdeutschen Bundesländer haben für die Zusatz- und Sonderrenten der DDR im vergangenen Jahr rund 2,68 Milliarden Euro aufgebracht. Das geht aus vorläufigen Zahlen des Finanzministeriums in Sachsen-Anhalt hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Allein in diesem Bundesland fielen rund 400 Millionen Euro an.