Ostasiatisches Porzellan von August dem Starken online

Dresden.

Die in der Porzellansammlung Dresden bewahrten chinesischen und japanischen Objekte der einst königlichen Kollektion sind jetzt online. Der gesamte erhaltene Bestand an ostasiatischem Porzellan aus der Sammlung Augusts des Starken wurde von 2014 bis 2024 im Zuge eines international angelegten und geförderten Forschungsprojekts erstmals wissenschaftlich erschlossen und digitalisiert, wie die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) am Dienstag mitteilten. Alle Objekte seien, auch in Nahaufnahme und Detail, auf der Plattform "The Royal Dresden Porcelain Collection" für alle frei zugänglich abrufbar.