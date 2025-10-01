Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Elisabeth Kaiser ist seit dem Regierungswechsel Ostbeauftragte. (Archivbild)
Elisabeth Kaiser ist seit dem Regierungswechsel Ostbeauftragte. (Archivbild) Bild: Martin Schutt/dpa
Elisabeth Kaiser ist seit dem Regierungswechsel Ostbeauftragte. (Archivbild)
Elisabeth Kaiser ist seit dem Regierungswechsel Ostbeauftragte. (Archivbild) Bild: Martin Schutt/dpa
Sachsen
Ostbeauftragte zieht Bilanz zur Deutschen Einheit
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor 35 Jahren haben sich die beiden deutschen Staaten vereinigt. Wie weit sind sie zusammengewachsen?

Berlin.

35 Jahre nach der Deutschen Einheit zieht die Ostbeauftragte Elisabeth Kaiser am Mittwoch in ihrem Jahresbericht Bilanz. Es ist der erste Bericht der Thüringer SPD-Politikerin im Amt der Staatsministerin, das sie seit dem Regierungswechsel im Frühjahr bekleidet.

Thema ist, ob und wie sich Ost- und Westdeutschland seit der Vereinigung am 3. Oktober 1990 angeglichen haben und wo Unterschiede bleiben. Statistiken zeigen, dass unter anderem die Löhne, Vermögen und Erbschaften in Ostdeutschland geringer ausfallen.

Eine Forsa-Umfrage hatte zuletzt ergeben, dass das Zusammengehörigkeitsgefühl eher schwächer geworden ist. So sagten bundesweit nur noch 35 Prozent, Ost- und Westdeutschland seien mittlerweile weitgehend zu einem Volk zusammengewachsen. 2019 waren es 51 Prozent. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
01.10.2025
5 min.
Steinmeier: "Nicht zulassen, dass Demokratie Schaden nimmt"
Kurz vor dem 35. Jahrestag der Deutschen Einheit richtet der Bundespräsident eine Mahnung an alle in Ost und West.
Kurz vor dem Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober ist die Stimmung alles andere als ausgelassen. Das weiß auch der Bundespräsident. Und bittet die Bürger, einmal innezuhalten.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
01.10.2025
3 min.
Ostbeauftragte für neue Verteilung von Vermögen
Ostbeauftragte Elisabeth Kaiser: "35 Jahre nach der Deutschen Einheit haben wir immer noch verkrustete Vermögensverhältnisse in Deutschland."
Kurz vor dem 3. Oktober stellt Elisabeth Kaiser ihren Jahresbericht vor. Einige Trends zwischen Ost- und Westdeutschland machen auch ihr Sorge.
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
Mehr Artikel