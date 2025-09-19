Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wer schafft es in die Chefetage? Der Anteil Ostdeutscher steigt nur langsam. (Symbolbild)
Wer schafft es in die Chefetage? Der Anteil Ostdeutscher steigt nur langsam. (Symbolbild) Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Wer schafft es in die Chefetage? Der Anteil Ostdeutscher steigt nur langsam. (Symbolbild)
Wer schafft es in die Chefetage? Der Anteil Ostdeutscher steigt nur langsam. (Symbolbild) Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Sachsen
Ostdeutsche in Chefsesseln? Anteil steigt nur langsam
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vielfalt in Führungspositionen heißt für die Bundesregierung, dass auch Ostdeutsche nach ihrem Bevölkerungsanteil repräsentiert sind. Die Entwicklung ist allerdings zäh.

Berlin.

35 Jahre nach der Deutschen Einheit sind Ostdeutsche in Chefsesseln nach wie vor vergleichsweise selten: Ihr Anteil an Führungspositionen wuchs von 2018 bis 2024 zwar von 10,9 auf 12,1 Prozent, wie die Ostbeauftragte Elisabeth Kaiser (SPD) aus dem "Elitenmonitor" mitteilte. In der Wirtschaft sank die Quote jedoch von 5,1 auf 4,0 Prozent - in den 100 größten deutschen Unternehmen sogar auf 0,0 Prozent. In der Kultur nahm der Anteil ostdeutscher Führungskräfte von 9,3 auf 6,8 Prozent ab.

All dies liegt den Angaben zufolge deutlich unter dem Anteil gebürtiger Ostdeutscher an der Bevölkerung von etwa 20 Prozent. Ausnahme ist die Politik, also etwa die Repräsentation in Parlamenten: Der Anteil Ostdeutscher lag 2024 bei 21,4 Prozent, nach 19,9 Prozent im Jahr 2018.

Zwei Drittel der Führungspositionen neu besetzt

Der sogenannte Elitemonitor der Universitäten Leipzig und Jena und der Fachhochschule Zittau/Görlitz beobachtet seit Jahren die Entwicklung bei rund 3.000 Spitzenpositionen in zwölf Sektoren. Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, den Anteil Ostdeutscher in Führungspositionen zu steigern. 

Seit 2018 seien zwei Drittel der betrachteten Positionen neu besetzt worden, sagte Forscherin Astrid Lorenz von der Universität Jena. Trotzdem habe sich der Anteil Ostdeutscher nur um gut einen Prozentpunkt erhöht. "Die Unterrepräsentation stärkt das Gefühl, Bürger zweiter Klasse zu sein", sagte Lorenz. Zudem könne sie dazu führen, dass Unternehmen Zielgruppen weniger gut erreichten. 

Mehr ostdeutsche Führungskräfte in Bundesbehörden 

Dort, wo die Regierung direkten Einfluss hat – in der Bundesverwaltung –, sieht Kaiser Fortschritte. Der Anteil Ostdeutscher in Führungspositionen in obersten Bundesbehörden sei von 13,9 Prozent im Jahr 2022 auf 15,5 Prozent gestiegen, sagte die SPD-Politikerin. In oberen Bundesbehörden erhöhte sich der Anteil von 11,9 auf 12,6 Prozent. 

"Es zeigt sich ganz deutlich: Packt man das Thema aktiv an, bewegt sich auch was", sagte Kaiser. "Die Bundesregierung geht hier mit gutem Beispiel voran."

Allerdings bezieht sich dies den Angaben zufolge vor allem auf die mittlere Führungsebene. "Auf der obersten Leitungsebene ist der Anteil gebürtiger Ostdeutscher von 6,8 auf 3,7 Prozent zurückgegangen, ohne Berlin sogar von 4,5 auf 1,9 Prozent", heißt es in Erläuterungen zu den Ergebnissen.

Einige der Zahlen waren schon im Frühjahr bei einer Veranstaltung in Leipzig präsentiert worden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:59 Uhr
5 min.
Sportlerball 2025 im Landkreis Zwickau: Von viel Aufregung, Gratulationen vom Chef und Wiederholungstätern
Bei der Ehrung der Mannschaft des Jahres stand einmal mehr die TSG Rubin Zwickau ganz oben auf dem Podest.
Nach einem Jahr Pause wurden am Samstagabend die Sieger der Sportlerwahl wieder in großem Rahmen bekanntgegeben. Welches sportliche Thema sich durch den Abend zog und welche Idee überraschte.
Anika Zimny
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
11:25 Uhr
2 min.
Pistorius kommt zur MPK-Ost
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) kommt zur Ost-Ministerpräsidentenkonferenz nach Thüringen. (Archivbild)
Beim Treffen der ostdeutschen Regierungschefs auf Schloss Ettersburg bei Weimar wird es auch um die Zeitenwende und Verteidigungsstrukturen gehen. Prominenter Besuch hat sich angekündigt.
06.09.2025
2 min.
DDR-Renten: Bund entlastet Länder um 340 Millionen Euro
Zusatz- und Sonderversorgung für Rentner im Osten kosten die östlichen Bundesländer immer noch Milliardenbeträge. (Symbolbild)
35 Jahre nach der Deutschen Einheit bleiben im Osten noch Ansprüche auf Sonder- und Zusatzrenten, für die die Länder Milliarden zahlen. Nun kommt ein Signal der Bundesregierung. Aber reicht das?
13:00 Uhr
2 min.
Unheilbar erkrankte Zwickauerin kann Familienurlaub an der Ostsee machen
Die Ostsee war schon immer ein Lieblings-Reiseziel für Sandra und Andreas Wittig.
Team der Johanniter-Unfall-Hilfe Werdau hat für Sandra Wittig gesammelt. Wann die 53-Jährige die Reise antreten kann, steht noch nicht fest.
Annegret Riedel
Mehr Artikel