Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jüngst haben sich die Chefs der ostdeutschen Länder in Thüringen getroffen, nun steht Brüssel auf dem Plan. (Archivbild)
Jüngst haben sich die Chefs der ostdeutschen Länder in Thüringen getroffen, nun steht Brüssel auf dem Plan. (Archivbild) Bild: Martin Schutt/dpa
Jüngst haben sich die Chefs der ostdeutschen Länder in Thüringen getroffen, nun steht Brüssel auf dem Plan. (Archivbild)
Jüngst haben sich die Chefs der ostdeutschen Länder in Thüringen getroffen, nun steht Brüssel auf dem Plan. (Archivbild) Bild: Martin Schutt/dpa
Sachsen
Ostdeutsche Regierungschefs treffen sich in Brüssel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wie kann Ostdeutschland in Europa mehr Gewicht bekommen? Bei der nächsten MPK-Ost in Brüssel wollen die Länder unter anderem über Migration und eine faire Finanzausstattung diskutieren.

Erfurt.

Die ostdeutschen Ministerpräsidenten wollen in Brüssel für Ostdeutschland als starke Region in Europa werben. Am 6. November sind Gespräche mit führenden Vertretern der Europäischen Kommission geplant, teilte die Thüringer Staatskanzlei in Erfurt mit. Beim nächsten Treffen der Regierungschefs von Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin und Brandenburg sowie der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern soll es unter anderem um die Finanzausstattung der Regionen gehen sowie um Migration, Industrie- und Agrarpolitik.

Thüringen hat derzeit den Vorsitz der Ost-Ministerpräsidentenkonferenz. Der Freistaat will daher die "Brüsseler Erklärung der ostdeutschen Länder – 10 Punkte für starke Regionen in Europa" vor Ort in die Tagung einbringen. Ziel der MPK-Ost in Brüssel sei es, die Stimme Ostdeutschlands in Europa weiter zu stärken, hieß es. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
19:00 Uhr
2 min.
Selenskyj: China ist nicht an ukrainischem Sieg interessiert
Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat bei einer Pressekonferenz in Brüssel China eine Unterstützung von Russland vorgeworfen.
Beim EU-Gipfel in Brüssel wirbt der ukrainische Staatschef Selenskyj für mehr Unterstützung für sein von Russland angegriffenes Land. Gleichzeitig macht er einem asiatischen Riesen schwere Vorwürfe.
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
20:41 Uhr
4 min.
Vogelgrippe breitet sich aus - Agrarminister beraten
Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe in Baden-Württemberg müssen in einem Geflügelbetrieb im Alb-Donau-Kreis südöstlich von Stuttgart rund 15.000 Tiere getötet werden.
Tausende Kraniche verenden, Hunderttausende Nutztiere werden getötet: Die Vogelgrippe breitet sich aus. Bund und Länder suchen nach einem gemeinsamen Vorgehen gegen das tödliche Virus.
Marie Kerres (dpa)
20:36 Uhr
2 min.
EU-Staaten für Mindestalter in sozialen Netzen
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte der Debatte mit ihrer Forderung nach einer Altersgrenze in den sozialen Medien zuletzt neuen Auftrieb gegeben. (Symbolbild)
Alt genug für Tiktok, Instagram und Co.? In der EU mehren sich die Stimmen für Altersgrenzen auf Social Media. Nun sprechen sich auch die Mitgliedstaaten dafür aus - mit einem entscheidenden Zusatz.
26.09.2025
2 min.
Voigt lobt "neues Miteinander" zwischen Bund und Ost-Ländern
Ministerpräsident Voigt spricht von einem "neuen Miteinander" (Archivbild)
Der Thüringer Regierungschef sieht im Treffen mit Kanzler Merz einen Neustart für die Zusammenarbeit zwischen Bund und ostdeutschen Ländern. Welche Themen dabei im Mittelpunkt standen.
Mehr Artikel