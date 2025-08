Ostdeutsche Wirtschaft blickt optimistischer in die Zukunft

Die Stimmung in der ostdeutschen Wirtschaft verbessert sich, vor allem Industrie und Bau blicken zuversichtlich in die Zukunft. Doch nicht alle Branchen teilen den Optimismus.

Die ostdeutsche Wirtschaft schaut optimistischer in die Zukunft. Das Geschäftsklima hellte sich im Juli im Vergleich zum Vormonat auf, wie das Ifo-Institut in Dresden mitteilte. Die aktuelle Lage sei durch die befragten Unternehmen zwar etwas schlechter bewertet worden. Die Erwartungen an zukünftige Geschäfte hätten sich aber verbessert.