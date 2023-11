Ostdeutschem Maschinenbau geht die Kraft aus

Leipzig.

Die wirtschaftliche Entwicklung des ostdeutschen Maschinen- und Anlagenbaus verliert weiter an Schwung. Nur noch 62 Prozent der Unternehmen stuften ihre Gesamtsituation im dritten Quartal positiv ein, wie die Ost-Niederlassung des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) am Donnerstag mitteilte. Im ersten Quartal waren es noch 78 Prozent, zur Jahresmitte 68 Prozent. Das geht laut Verband aus einer Umfrage unter den 350 Mitgliedern in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hervor.