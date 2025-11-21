Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Seit über 40 Jahren gibt es bei den Mecklenburger Backstuben Brötchen, Brote und Co. (Symbolbild)
Seit über 40 Jahren gibt es bei den Mecklenburger Backstuben Brötchen, Brote und Co. (Symbolbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Seit über 40 Jahren gibt es bei den Mecklenburger Backstuben Brötchen, Brote und Co. (Symbolbild)
Seit über 40 Jahren gibt es bei den Mecklenburger Backstuben Brötchen, Brote und Co. (Symbolbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Ostsee-Urlauber kennen sie: Nächste große Bäckerei steht vor der Pleite
Redakteur
Von Patrick Hyslop
0:00 Anhören

Im Nordosten ist die Kette Mecklenburger Backstuben eine feste Größe, sächsische Ostsee-Urlauber kennen sie gut. Nun bangen Hunderte Mitarbeiter um ihren Job. Gelingt der Bäckerei, was der „Lila Bäcker“ nicht schaffte?

Waren/Neubrandenburg.

Nach dem „Lila Bäcker“ droht nun der zweiten Bäckerei-Kette aus Mecklenburg-Vorpommern das Aus.

Wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) berichtet, haben die Mecklenburger Backstuben wegen drohender Zahlungsunfähigkeit beim Amtsgericht Neubrandenburg ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Dem Antrag gab das Gericht statt, ein Sachverwalter wurde eingesetzt.

Im Gegensatz zur Regelinsolvenz bleibe so die Geschäftsführung handlungsfähig, könne besser auf veränderte Marktbedingungen reagieren. Laut der Großbäckerei mit Sitz in Waren könnten Unternehmen das sogenannte Eigenverwaltungsverfahren nutzen, die „einen operative gesunden Kern haben und sich frühzeitig um eine Sanierung bemühen“.

Kündigungen bereits im Januar

Die Löhne der 410 Mitarbeiter sind laut Unternehmen bis Januar durch das Insolvenzgeld gesichert, die Filialen bleiben demnach geöffnet.

Ob Wismar, Kühlungsborn, Warnemünde oder Stralsund: Insbesondere Ostsee-Urlaubern dürfte die Bäckerei-Kette gut bekannt sein. Sie betreibt insgesamt 55 Niederlassungen in Mecklenburg-Vorpommern sowie Brandenburg und stellt seit über 40 Jahren Brötchen, Brote und süße Backwaren her.

Bereits im Januar dieses Jahres geriet das Unternehmen in die Schlagzeilen: Damals bekamen 49 Mitarbeiter aus der Tiefkühlabteilung wegen Umstrukturierungsmaßnahmen die Kündigung. Begründung damals: Die Mecklenburger Backstuben müssten sich strategisch neu ausrichten, um wettbewerbs- und zukunftsfähig zu bleiben.

Die Marktverhältnisse hätten sich seit der Corona-Pandemie sowie durch den Krieg in der Ukraine grundlegend verändert, meldet der NDR damals. Dazu kamen gestiegene Rohstoffpreise. Nun setzt die Geschäftsleitung der Großbäckerei darauf, dass es keine weiteren Kündigungen geben werde.

Die Pleite des „Lila Bäckers“

Angesichts der drohenden Insolvenz kommen bei dem ein oder anderen Erinnerungen an den „Lila Bäcker“ hoch. Gegründet 1991 in Neubrandenburg meldete das Unternehmen Anfang 2019 Insolvenz an, konnte dieses Verfahren jedoch im Herbst des gleichen Jahres beenden. Doch viel Zeit blieb der Kette nicht.

Im Oktober 2023 beantragte die Kette ein Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung. Anfang 2024 wurde ein reguläres Insolvenzverfahren eröffnet, von 1600 Beschäftigten erhielten 500 die Kündigung.

Wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) berichtet, sollten zunächst ein Drittel der knapp 230 Filialen geschlossen werden. Zum 1. Februar 2024 wurde das Aus für die verbliebenen Filialen beschlossen. (phy)

