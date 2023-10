Palucca-Rektor Jason Beechey folgt Ruf nach Zürich

Dresden.

Der langjährige Rektor der Palucca-Hochschule für Tanz in Dresden, Jason Beechey, wechselt in die Schweiz. Wie das sächsische Wissenschaftsministerium am Mittwoch bekanntgab, übernimmt Beechey etwa ein Jahr vor Ende seiner regulären Amtszeit in Dresden am 1. August 2024 die neu geschaffene Position des "Head of Dance" an der Hochschule der Künste in Zürich.