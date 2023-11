Panorama Museum Bad Frankenhausen soll teilsaniert werden

Im Mai 1525 war Bad Frankenhausen Schauplatz einer der blutigsten Schlachten des Deutschen Bauernkriegs. Daran erinnert das Panorama Museum mit dem berühmten Gemälde von Werner Tübke.

Das Panorama Museum Bad Frankenhausen in Thüringen soll teilsaniert in das Erinnerungsjahr für den mittelalterlichen Deutschen Bauernkrieg gehen. 2024 sollen Arbeiten an der Beton-Außenkonstruktion des Rundbaus mit dem spektakulären Gemälde des Leipziger Malers Werner Tübke beginnen, wie eine Sprecherin des Thüringer Infrastrukturministeriums am Mittwoch sagte. Derzeit werde mit Kosten von etwa 9 Millionen Euro gerechnet, so die Sprecherin. Die Bauarbeiten sollen 2025 abgeschlossen sein - dann will Thüringen mit einer Landesausstellung in dem Museum an den Bauernkrieg vor 500 Jahren erinnern.