Para-WM: Schulz holt Triathlon-Gold

Pontevedra.

Triathlet Martin Schulz hat zum vierten Mal in seiner Karriere den Titel bei den Para-Weltmeisterschaften gewonnen. Der 33-Jährige vom SC DHfK Leipzig siegte am Samstag im spanischen Pontevedra in der Klasse PTS5 über die paralympische Distanz von 750 Metern Schwimmen, 20 Kilometern Radfahren und 5 Kilometern Laufen. Schulz benötigte 56:18 Minuten und verwies den Kanadier Stefan Daniel (56:45) sowie den US-Amerikaner Chris Hammer (57:16) auf die Plätze zwei und drei. 2013, 2014 und 2016 hatte der zweimalige Paralympics-Champion ebenfalls den WM-Titel gewonnen. (dpa)