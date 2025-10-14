Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Wer seinen Parkplatz rechtzeitig online bucht, der zahlt am Flughafen Leipzig/Halle 61 Euro pro Woche.
Wer seinen Parkplatz rechtzeitig online bucht, der zahlt am Flughafen Leipzig/Halle 61 Euro pro Woche. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Parken am Flughafen: So günstig ist Dresden im Deutschland-Vergleich
Redakteur
Von Patrick Hyslop
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Angesichts des Herbstwetters träumt so mancher von ein paar Tagen Sonne und verreist für eine Woche. Aber an welchem Airport zahlt man für seinen Parkplatz wenig und wo geht es richtig ins Geld? Ein Überblick.

Dresden.

Noch bis 19. Oktober dauern die Herbstferien in Sachsen. Und der ein oder andere macht sich vielleicht doch noch kurzentschlossen für ein paar Tage auf in wärmere Gefilde, um den Herbstwetter in Deutschland zu entkommen. Wer dann mit dem Auto zum Flughafen fährt und dort den Wagen abstellt, hat in Dresden Glück.

Das Verbraucherportal „Allright“ hat verglichen, wie viel Geld Flugpassagiere in Terminalnähe an 19 großen Flughäfen der Bundesrepublik für jeweils eine Woche Parken zahlen müssen. Sachsens Landeshauptstadt schnitt dabei besonders gut ab.

Frühbucher sparen viel Geld

Wichtig jedoch: Die günstigen Preise bekommt nur, wer rechtzeitig im Voraus online einen Parkplatz bucht. Wer das nicht tut und sein Ticket vor Ort am Automaten beziehungsweise der Schranke zieht, der kann sein blaues Wunder erleben.

Für Online-Bucher wurden bei der Untersuchung im Schnitt 77 Euro fällig, beim sogenannten Schrankenpreis knapp 218 Euro. Rechtsanwalt Steffen Klug von „Allright“ rät: „Wer sein Auto länger am Flughafen parken möchte, sollte sich daher möglichst frühzeitig einen Stellplatz buchen. Wochen im Voraus sind terminalnahe Parkplätze nämlich oft noch deutlich günstiger.“

Hier die Rangfolge der Flughäfen-Parkplätze für Online-Bucher - Preis pro Woche:

  • Dresden, Köln/Bonn und Münster/Osnabrück: 39 Euro
  • Paderborn/Lippstadt: 45,50 Euro
  • Bremen: 47,30 Euro
  • Memmingen: 58 Euro
  • Leipzig/Halle: 61 Euro
  • Frankfurt-Hahn: 62 Euro
  • Karlsruhe/Baden-Baden: 68 Euro
  • Köln/Bonn: 69 Euro
  • Weeze: 73 Euro
  • Düsseldorf: 75 Euro
  • Stuttgart: 81 Euro
  • Nürnberg: 86 Euro
  • Hannover-Langenhagen: 89 Euro
  • Hamburg: 99 Euro
  • Dortmund, Berlin/Brandenburg: 109 Euro
  • Frankfurt: 113,50 Euro
  • München: 139,99 Euro

Dresden liegt jedoch nicht nur vorne, was die Frühbucher-Preise anbelangt. Auch wer erst vor Ort sein Parkticket löst, kommt noch recht moderat davon. Insbesondere im Vergleich zum Schlusslicht Stuttgart, wo sage und schreibe 350 Euro für eine Woche fällig werden.

Hier die Schrankenpreise der verglichenen Airports:

  • Karlsruhe/Baden-Baden: 85 Euro
  • Dresden: 105 Euro
  • Paderborn/Lippstadt: 112 Euro
  • Dortmund: 131 Euro
  • Frankfurt-Hahn: 140 Euro
  • Nürnberg: 162 Euro
  • Hannover-Langenhagen: 194 Euro
  • Leipzig/Halle: 200 Euro
  • Münster/Osnabrück: 203 Euro
  • Weeze: 204 Euro
  • München: 245 Euro
  • Bremen: 249 Euro
  • Hamburg: 266 Euro
  • Berlin/Brandenburg: 280 Euro
  • Frankfurt: 288 Euro
  • Memmingen: 289 Euro
  • Köln/Bonn: 301 Euro
  • Düsseldorf: 336 Euro
  • Stuttgart: 350 Euro

Übrigens: Nicht nur, wer seinen Wagen eine Woche abstellt, muss mitunter tief in die Tasche greifen. Auch, wer nur halten möchte, um jemanden zum Flughafen zu bringen bzw. von dort abzuholen, darf teils kräftig zahlen.

Hier sind Abholen und Bringen am teuersten

Am teuersten ist hier erneut die Schwabenmetropole Stuttgart: Für 30 Minuten werden hier 40 Euro fällig – und damit mehr als der Wochenpreis an den Airports Dresden, Köln/Bonn und Münster/Osnabrück. Immerhin: Die ersten acht Minuten sind kostenfrei.

Und in Sachsen? In Leipzig/Halle kostet die Stunde 28 Euro (zehn Minuten gratis), in Dresden müssen acht Euro berappt werden. Am günstigsten ist es fürs Bringen und Abholen am Airport Paderborn/Lippstadt: Dort kann man eine Stunde für umsonst stehen. (phy)

