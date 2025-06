Passagiere sind zu betrunken für Abflug

Ein betrunkener Passagier sorgt an Bord eines Flugzeugs nach Mallorca vor dem Start für Unruhe. Der Pilot stoppt den Start. Ein weiterer Gast darf erst gar nicht einsteigen.

Leipzig.

Gleich zwei betrunkenen Passagieren hat die Bundespolizei den Abflug in die Ferien am Flughafen Leipzig/Halle verwehrt. Am Donnerstagmorgen war ein 27-Jähriger kurz vor dem Start nach Mallorca derart betrunken, dass er nicht mehr ansprechbar war, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Pilot brach den Startvorgang ab, die Beamten brachten den Mann aus dem Flieger. Bei ihm ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,7 Promille.