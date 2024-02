Passagierverkehr an Flughäfen läuft wieder planmäßig

Leipzig/Dresden.

Nach dem 48-stündigen Warnstreik zum Ferienstart in Sachsen läuft der Passagierverkehr an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden seit Dienstagfrüh wieder normal. "Alle Starts und Landungen sind im Plan", sagte ein Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG. Am Sonntag und Montag waren zusammen gut 100 Flüge wegen des Warnstreiks der Beschäftigten der Flughafengesellschaft gestrichen worden und hatten die Urlaubspläne Tausender Passagiere durcheinandergebracht. In Sachsen hatten am vergangenen Wochenende die zweiwöchigen Schulferien begonnen. An beiden Flughäfen arbeiten laut Verdi rund 1300 Menschen.