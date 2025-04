Pauline Schäfer-Betz fällt für die Turn-EM aus

Die Weltmeisterin am Balken von 2017 muss sich einer Operation an der Hüfte unterziehen. Die Gesundheit stehe an erster Stelle.

Düsseldorf.

Die Nationalturnerin Pauline Schäfer-Betz muss auf den Start bei den Europameisterschaften in Leipzig vom 26. bis 31. Mai verzichten. Wie der Deutsche Turner-Bund mitteilte, muss sich die 28-Jährige wegen anhaltender Hüftprobleme im Mai operieren lassen. Bei der Weltmeisterin von 2017 wurde eine Verletzung an der Hüftgelenkslippe (Labrum-Läsion) diagnostiziert.

"Die Entscheidung, auf die EM zu verzichten, ist mir unglaublich schwergefallen, gerade weil sie in Deutschland stattfindet", sagte Schäfer-Betz. "Aber um langfristig gesund und leistungsfähig zu bleiben, ist ein operativer Eingriff unausweichlich."

Die angehende Tierheilpraktikerin will die Zeit nun für ihr Studium nutzen. "Ich versuche, in jeder Situation das Positive zu sehen. Die EM zu verpassen, tut weh - aber meine Gesundheit steht an erster Stelle", sagte sie.

Schäfer-Betz gehört zu den deutschen Turnerinnen, die in den vergangenen Monaten systematische Missstände angeprangert haben. (dpa)