Comeback in Paraderolle: Hendrik Duryn spielt wieder Stefan Vollmer für die RTL-Serie "Der Lehrer". (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Comeback in Paraderolle: Hendrik Duryn spielt wieder Stefan Vollmer für die RTL-Serie "Der Lehrer". (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Pause vorbei: Duryn dreht wieder "Der Lehrer"
Bei RTL feiert Hendrik Duryn ein Comeback in seiner bekanntesten Rolle als Lehrer Stefan Vollmer. Noch bis Oktober laufen die Dreharbeiten in Leipzig.

Köln.

   "Der Lehrer" kommt zurück auf den Bildschirm: Derzeit verkörpert Hendrik Duryn wieder den Pädagogen Stefan Vollmer vor der Kamera. "Noch bis Anfang Oktober werden die neuen "Der Lehrer"-Folgen in Leipzig gedreht", teilte RTL mit. "Oft erkennt man den Wert einer Sache erst, wenn sie vorbei ist", zitierte der Privatsender Duryn (57). "Ich bin schon sehr glücklich, den Vollmer wieder bei mir zu haben."

"Der Lehrer" war 2009 erstmals bei RTL gezeigt worden und gewann unter anderem den Deutschen Fernsehpreis. Schauspieler Hendrik Duryn spielte jahrelang den Kölner Pädagogen Stefan Vollmer. 

Neue Staffel mit sechs Folgen

Im Herbst 2020 übernahm Darsteller Simon Böer die Hauptrolle (als Mathe- und Physiklehrer David Ritter) - nach vergleichsweise schwächeren Quoten war aber 2021 Schluss. Nun kehrt Duryn als Stefan Vollmer zurück. Die neue Staffel mit sechs Folgen wird bei RTL und auf RTL+ zu sehen sein.

RTL verrät auch schon ein paar Details, wie es für die Serienfigur weitergeht: "Eigentlich hatte Stefan Vollmer dem Schuldienst den Rücken gekehrt und sich mit Tochter Frida (Hanna Barbara Jurgons) und eigener Werkstatt ein neues Leben in Leipzig aufgebaut. Doch ein gestohlenes Portemonnaie, eine rebellische Schülerin und eine vergessene Klasse bringen alles ins Wanken – und führen ihn dorthin zurück, wo er am meisten gebraucht wird: vor die Tafel." 

In einer vernachlässigten Schulklasse treffe Vollmer auf Jugendliche, die aufgehört haben, an sich zu glauben. Privat wirble die temperamentvolle Nachbarin Nadia (Birte Hanusrichter) sein Leben kräftig auf. (dpa)

