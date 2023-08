"Pay what you can" in Leipzigs Theatern

Leipzig. Die Theaterbetriebe der Stadt Leipzig bieten dem Publikum in der Spielzeit 2023/24 bei ausgewählten Veranstaltungen die Möglichkeit, den Kartenpreis selbst zu bestimmen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer könnten innerhalb bestimmter Preiskategorien frei wählen, was sie bezahlen können oder wollen, teilten die Häuser am Montag mit.

"Pay what you can - Bezahle, was Du kannst!" gehe auf eine Initiative des Leipziger Stadtrates zurück. Beteiligt sind das Theater der Jungen Welt, das Schauspiel Leipzig, das Gewandhaus sowie die Oper Leipzig. Sie bieten das alternative Bezahlmodell für bestimmte Vorstellungen an. Anschließend wollen die Häuser das Experiment auswerten und überlegen, ob es weitergeführt oder sogar ausgeweitet werden soll. (dpa)