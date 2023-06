Petition für Jörg Gräser: 16.000 Menschen fordern Rückkehr des Tierpflegers aus "Elefant, Tiger und Co."

Gräser kommende Woche für Vortrag in Limbach-Oberfrohna angekündigt

Leipzig. Gut drei Wochen nach dem Start unterstützen bislang rund 16.000 Menschen eine Online-Petition, die die Rückkehr von Tierpfleger Jörg Gräser an seinen bisherigen Arbeitsplatz im Zoo Leipzig fordern. Gräser, der vor allem durch die MDR-Serie "Elefant, Tiger und Co." bundesweite Bekanntheit erlangte, war versetzt worden - über die Gründe schweigt sich der Zoo seither aus.

Nach Berichten von Bild und Leipziger Volkszeitung soll die Versetzung in Zusammenhang mit der "verunglückten" Verfütterung eines Zebras an die Löwen in Leipzig stehen. Sie fand den Berichten zufolge vor den Augen von Zoo-Besuchern statt: Da ein Schieber nicht geschlossen war, zerrten die Raubtiere den Kopf des Zebras ins Freie und machten sich über diesen her. Eine Besucherin filmte dies und beschwerte sich beim Zoo-Management. Ob Gräser den Vorfall wirklich persönlich zu verantworten hat, ist nicht bekannt. Berichtet wurde daneben von unterschiedlichen Auffassungen zwischen Gräser und der Leitung des Afrika-Bereichs im Hinblick auf Zuchtbedingungen und Fütterung.

In einer Woche, am 14. Juni, soll Jörg Gräser einen Vortrag im Amerika-Tierpark Limbach-Oberfrohna halten. Das Thema lautet "Brasilien - Im Land des Jaguars". Beginn ist 19 Uhr in der Parkschänke. (manu/tka/fp)