  • Petra Köpping bei Lanz: Wie es Sachsens Sozialministerin mit der Brandmauer zur AfD hält

Sachsens Sozialministerin Petra Köpping und Ex-CDU-Generalsekretär Peter Tauber (rechts) stellten sich bei "Lanz" der Gretchenfrage: Wie hältst du es mit der AfD? Bild: Screenshot/Markus Lanz/ZDF
Sachsen
Petra Köpping bei Lanz: Wie es Sachsens Sozialministerin mit der Brandmauer zur AfD hält
Redakteur
Von Jürgen Becker
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ex-CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat bei „Lanz“ die „Brandmauer“ der Union zur AfD kritisch hinterfragt - und den Moderator ratlos zurückgelassen. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) hingegen ist eindeutig.

Chemnitz, Hamburg.

Sachsens stellvertretende Ministerpräsidentin Petra Köpping warnt davor, die Brandmauer zur AfD aufzuweichen. „Leute, wer sich so einer Partei annähert, der gewinnt dabei nichts“, sagte die SPD-Politikerin in der Nacht zu Mittwoch in der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“. Davon profitiere allein die extremere Partei. Dafür gebe es zig historische und wissenschaftliche Belege, übrigens auch von der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung.

EX-CDU-Genrealsekretär: Brandmauer hat nichts gebracht

Historiker Peter Tauber, CDU-Generalsekretär für fünf Jahre in der Kanzlerzeit von Angela Merkel, widersprach in der Sendung. Er ist ein heftiger Kritiker des bisherigen Kurses und des Umgangs der CDU mit der AfD. Die AfD sei zwar jetzt noch radikaler als früher, erklärte er. Sie eile aber trotzdem von „Umfragesieg zu Umfragesieg“. Wenn man einen Wahlsieg der Rechtsaußen-Partei verhindern wolle, müsse man also den Umgang mit der AfD ändern, argumentierte Tauber. Denn die von den demokratischen Parteien „und der Zivilgesellschaft“ aufgebaute Brandmauer zur AfD habe nichts gebracht. Die gebe es seit zehn Jahren, und die AfD werde trotzdem immer stärker.

Tauber erklärte, ein Antrag der CDU werde nicht dadurch falsch, „wenn die Falschen zustimmen“. Umgekehrt werde die CDU aber niemals einem Antrag der AfD zustimmen - selbst wenn dieser Antrag den Forderungen der Union entspräche: „Wir wollen nicht, dass die AfD politische Macht in diesem Land hat.“ Tauber: Es gehe vor allem darum, „deutlich zu machen, dass die demokratischen Parteien in der Lage sind, die Probleme zu lösen, indem sie sie beschreiben und benennen“. Am Ende räumte Tauber aber auch ein: „Ich habe auch nicht die finale Erkenntnis, was an Stelle der Brandmauer treten sollte.“

Ex-CDU-Generalsekretär Peter Tauber verwirrte Moderator Markus Lanz teils mit seinen Aussagen. Bild: ZDF/Markus Hertrich
Moderator Lanz verwirrt

Lanz verwirrte diese Argumentation. Er verstehe nicht ganz, was Tauber wolle, sagte er. Dieser wiederholte aber nur seine Position. „Ich stimme einem Antrag der AfD nicht zu. Mein Denkmodell ist, dass ich nicht will, dass die AfD Einfluss hat mit ihren Anträgen.“ Lanz konterte, die AfD habe doch längst politischen Einfluss - und er hakte nach: „Was ist das für eine Politik der roten Linien? Das ist ja eine Einbahnstraße, die Sie beschreiben.“ Tauber wiederum entgegnete: „Aber die Einbahnstraße haben wir doch jetzt gerade. Wir haben doch jetzt mit der Brandmauer eine Einbahnstraße.“ Das verwirrte Lanz noch mehr. „Aber Sie können doch nicht eine Einbahnstraße durch die andere Einbahnstraße ersetzen.“ Lanz genervt: „Das ist nicht konsistent, Herr Tauber!“

AfD weiter im Umfragehoch

Lanz wollte daraufhin wissen, was denn die Minderheitenregierung in Sachsen dem Siegeszug der AfD entgegenzusetzen gedenkt. Er verwies darauf, dass die AfD in den bundesweiten Umfragen weiterhin zugelegt hat, obwohl die Union gemeinsam mit der SPD im Bund die sogenannte Migrationswende umsetzt. Auch in Sachsen liegt die AfD Umfragen zufolge momentan deutlich vor CDU, Linke, BSW, Grünen und SPD.

Das will Sachsens Sozialministerin der AfD entgegensetzen

Sozialministerin Köpping erklärte, sie wolle die Wähler inhaltlich durch gute Arbeit überzeugen. Das gelinge nicht, „indem sich CDU, SPD, Linke und Grüne untereinander bekriegen“. Es sei wichtig, sich auf den wirklichen politischen Gegner zu konzentrieren: „Die AfD ist ja keine normale Partei, in Sachsen ist sie als rechtsextremistisch zugeordnet“, sagte sie. Deshalb reiche es auch nicht, nur Fragen zu stellen und zu sagen, „ja, das ist ein Desaster, wir haben ein Problem, wir können es nicht lösen“. Dann fragten die Leute nämlich zu Recht, wer denn dann? Letztlich müsse Politik mehr Antworten finden, etwa mit Blick auf Mietentwicklung, Rente und Sozialstaat, analysierte Köpping. Deshalb versuche die sächsische Minderheitsregierung aus CDU und SPD auch, die anderen demokratischen Kräfte im Landtag frühzeitig einzubinden. „Es ist schon auch anstrengend“, räumte Köpping ein. Sie sagte aber auch: „Das, was unten rauskommt, ich glaube, dass das wirklich besser für die Demokratie ist.“ (juerg)

