PFAS-Kontamination am Filzbach: Wer kippte den Dreck anderthalb Kilometer vor Sachsens größte Trinkwassertalsperre?

Der Landkreis Zwickau nannte bisher nur Papierfabriken aus Sachsen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Rheinland-Pfalz als Übeltäter. Grüne im Landtag wollen Umweltsünder künftig haftbar machen, damit Kommunen nicht auf Kosten sitzen bleiben.

Rund zwölf Millionen Euro wird es kosten, das am stärksten mit krebserregenden sogenannten PFAS (per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen) verseuchte Grundstück in Sachsen zu sanieren. Die Summe veranschlagt Sachsens Wirtschafts- und Klimaschutzminister Dirk Panter (SPD). Nach den Kosten gefragt hatte der frühere Umweltminister und heutige... Rund zwölf Millionen Euro wird es kosten, das am stärksten mit krebserregenden sogenannten PFAS (per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen) verseuchte Grundstück in Sachsen zu sanieren. Die Summe veranschlagt Sachsens Wirtschafts- und Klimaschutzminister Dirk Panter (SPD). Nach den Kosten gefragt hatte der frühere Umweltminister und heutige...