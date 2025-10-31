Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • PFAS-Kontamination am Filzbach: Wer kippte den Dreck anderthalb Kilometer vor Sachsens größte Trinkwassertalsperre?

Sachsens größtes Trinkwasserreservoir, die Talsperre Eibenstock, liegt nur anderthalb Kilometer vom kontaminierten Grundstück entfernt.
Sachsens größtes Trinkwasserreservoir, die Talsperre Eibenstock, liegt nur anderthalb Kilometer vom kontaminierten Grundstück entfernt. Bild: ERZ-Foto/Georg Ulrich Dostmann
Sachsens größtes Trinkwasserreservoir, die Talsperre Eibenstock, liegt nur anderthalb Kilometer vom kontaminierten Grundstück entfernt.
Sachsens größtes Trinkwasserreservoir, die Talsperre Eibenstock, liegt nur anderthalb Kilometer vom kontaminierten Grundstück entfernt. Bild: ERZ-Foto/Georg Ulrich Dostmann
Sachsen
PFAS-Kontamination am Filzbach: Wer kippte den Dreck anderthalb Kilometer vor Sachsens größte Trinkwassertalsperre?
Redakteur
Von Jens Eumann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Landkreis Zwickau nannte bisher nur Papierfabriken aus Sachsen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Rheinland-Pfalz als Übeltäter. Grüne im Landtag wollen Umweltsünder künftig haftbar machen, damit Kommunen nicht auf Kosten sitzen bleiben.

Rund zwölf Millionen Euro wird es kosten, das am stärksten mit krebserregenden sogenannten PFAS (per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen) verseuchte Grundstück in Sachsen zu sanieren. Die Summe veranschlagt Sachsens Wirtschafts- und Klimaschutzminister Dirk Panter (SPD). Nach den Kosten gefragt hatte der frühere Umweltminister und heutige...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
25.09.2025
5 min.
Illegale Deponie im Erzgebirge: Wie gefährlich sind die PFAS für unser Trinkwasser?
Peter Schöffler am Fuße des 400-Meter langen Walls aus kontaminiertem Papierrecyclingschlamm.
Die Talsperre Eibenstock, die Westsachsen von Zwickau bis Chemnitz mit Trinkwasser versorgt, liegt nicht weit von Sachsens mit krebserregenden PFAS verseuchtestem Grundstück. Die Landestalsperrenverwaltung will die betroffene Fläche jetzt zum Trinkwasserschutzgebiet machen. Werden die Altlasten dann beräumt?
Jens Eumann
17:40 Uhr
3 min.
RB bleibt Bayern-Verfolger - Gladbacher Negativserie endet
War an zwei Toren beteiligt: Yan Diomande
Sieben Siege und ein Remis hat Leipzig seit der heftigen Auftaktpleite in München gesammelt und festigt damit seinen zweiten Platz. Erstmals seit März darf auch Gladbach jubeln.
17:37 Uhr
3 min.
Video-Schiri kassiert Tore ein: Union gegen Freiburg 0:0
Rani Khedria kann eine Entscheidung von Schiedsrichter Storks nicht verstehen.
Zweimal wird in der Alten Försterei ein Tor bejubelt. Doch beide Treffer zählen nicht. Union Berlin kann damit seine Heimserie gegen den SC Freiburg auch im siebten Bundesliga-Jahr ausbauen.
Arne Richter, dpa
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
28.08.2025
5 min.
PFAS-Kontamination im Erzgebirge: Ist auch die Trinkwassertalsperre in Eibenstock bedroht?
Die Talsperre Eigenstock ist Sachsens größte Trinkwassertalsperre. Sie hat einen Zufluss, der den kontaminierten Flächen am Torfstich-Betrieb im Jahnsgrüner Hochmoor sogar näher liegt als der hochgradig kontaminierte Filzbach.
Grüne fordern im Landtag Aufklärung und schnellstmögliche Sanierung. Immerhin liegen die illegal abgekippten Papierschlämme noch näher am Zufluss zur Trinkwassertalsperre als dem zum Badesee Filzteich.
Jens Eumann
Mehr Artikel