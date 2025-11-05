Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Süße Köstlichkeit: Die Pfefferkuchen sind das traditionelle Gebäck aus Pulsnitz. (Archivbild)
Süße Köstlichkeit: Die Pfefferkuchen sind das traditionelle Gebäck aus Pulsnitz. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Süße Köstlichkeit: Die Pfefferkuchen sind das traditionelle Gebäck aus Pulsnitz. (Archivbild)
Süße Köstlichkeit: Die Pfefferkuchen sind das traditionelle Gebäck aus Pulsnitz. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Pfefferküchler in Pulsnitz rüsten sich für Käuferansturm
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Pfefferkuchen gelten gemeinhin als Weihnachtsware. In Pulsnitz stellen kleine Handwerksbetriebe das ganze Jahr über nichts anderes her. Im Moment backen sie wieder für ein Großereignis.

Pulsnitz.

Die Pfefferküchler im ostsächsischen Pulsnitz leisten wieder Überstunden. Nach Angaben von Innungsmeister Peter Kotzsch herrscht in den Backstuben derzeit Hochbetrieb, um genügend Vorrat für den 21. Pfefferkuchenmarkt an diesem Wochenende (7. bis 9. November) anzulegen. Wie in den Vorjahren werde dazu mit einem Besucheransturm in der Kleinstadt östlich von Dresden gerechnet. "Wir möchten darauf gut vorbereitet sein", sagte Kotzsch, der Inhaber der Pfefferküchlerei Hermann Löschner ist. Er und seine Familie arbeiten nach eigenen Angaben seit vier Wochen ohne einen freien Tag.

Auf dem Pfefferkuchenmarkt sind sieben der acht Pulsnitzer Pfefferküchlereien und die ortsansässige Lebkuchenfabrik mit jeweils einem eigenen Stand vertreten. Laut Veranstalter kamen in zurückliegenden Jahren insgesamt rund 80.000 Besucher an den drei Markttagen. Viele nutzten den Markt im Stadtzentrum, um sich reichlich mit Pfefferkuchen einzudecken, sagte Kotzsch. Für alle Kollegen sei das Wochenende ausgesprochen umsatzstark. "Dafür lohnt sich das hohe Arbeitspensum im Vorfeld", sagt der Innungsmeister.

Preisanstieg durch höhere Kosten

Die auf Pfefferkuchen spezialisierten Handwerksbetriebe in Pulsnitz leben ausschließlich von diesem Geschäft. Dadurch seien die Umsätze sehr ungleichmäßig über das Jahr verteilt, sagte Kotzsch. Zu Ostern gebe es meist einen Anstieg im Absatz, wenn Saisonartikel wie verzierte Pfefferkuchenhasen über den Ladentisch gingen. Der meiste Umsatz werde jedoch stets im vierten Quartal gemacht. 

Aufgrund von Mehrkosten, vor allem bei Schokolade, sind Pulsnitzer Pfefferkuchen in diesem Jahr erneut teurer geworden. Laut Kotzsch habe sich der Preis für Kakao seit 2023 verdreifacht. Bislang verzeichne sein Betrieb keine Umsatzeinbußen. "Es läuft", sagt der Handwerksmeister. "Wir sind unseren Kunden enorm dankbar, dass sie uns in wirtschaftlich schwierigen Zeiten die Treue halten." Bei seinen Innungskollegen sehe es nicht anders aus. Alle könnten von dem Geschäft leben.

Lange Geschichte der Pfefferkuchen

Spätestens seit der Corona-Zeit hätten alle Pfefferküchlereien einen eigenen Online-Shop eingerichtet. Auf 10 bis 15 Prozent bezifferte Kotzsch den Anteil am Jahresumsatz, den sein Unternehmen über diesen Vertriebsweg erziele. Der Familienbetrieb verschicke Ware an Kunden in ganz Deutschland sowie nach Österreich, Italien, in die Schweiz und bis nach Schweden. Auch in die USA seien regelmäßig Pakete auf die Reise gegangen. Seit sich die Einfuhrbestimmungen verschärft hätten, sei dies allerdings extrem schwierig geworden und daher schlichtweg nicht mehr möglich. 

1558 hatten Pulsnitzer Bäcker das Privileg erhalten, Pfefferkuchen herzustellen. Der 1813 gegründete Betrieb, den Peter Kotzsch mit acht Mitarbeitern führt, ist die älteste der heute in der Stadt bestehenden Pfefferküchlereien. Die acht Familienunternehmen gehören als eigene Innung dem Landesverband des sächsischen Bäckerhandwerks an. Der Zusammenschluss von Handwerksfirmen, die das ganze Jahr über ausschließlich Pfefferkuchen backen, ist bundesweit einzigartig. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:15 Uhr
1 min.
Zwickau: Scharfe Granate in Wohnung entdeckt
Experten des Landeskriminalamtes rückten an.
Die Familie eines Rentners machte den Fund beim Aufräumen.
Bernd Appel
07.11.2025
2 min.
Andrang auf dem Pfefferkuchenmarkt in Pulsnitz
Mehr als 100 Händler und Handwerksbetriebe präsentieren sich bis Sonntag auf dem Pulsnitzer Pfefferkuchenmarkt.
Pulsnitz ist so etwas wie die Hauptstadt der Pfefferkuchen in Sachsen. Die Leckerei kommt hier nicht nur zur Weihnachtszeit in den Backofen. Fans können sich auf dem Pfefferkuchenmarkt eindecken.
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
09:42 Uhr
1 min.
Detonation in Reihenhaus: 83-Jähriger wird weiter gesucht
Auch das Technische Hilfswerk ist im Einsatz, um die Person zu finden.
Nach der Detonation am Freitagabend konnten die Einsatzkräfte den Mann noch immer nicht finden.
03.11.2025
3 min.
Grüne: Integration ausländischer Pflegekräfte verbessern
Die Grünen verlangen eine wirksame Strategie zur Integration von Pflegekräften auf dem Ausland. (Archivbild)
Sachsen wirbt gezielt um Pflegekräfte aus dem Ausland. Doch die Grünen sehen noch viel Luft nach oben und fordern eine wirksame Strategie.
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel