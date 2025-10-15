Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Kamelie verließ das Glashaus zuletzt im Mai 2025 (Archivbild). Bild: Robert Michael/dpa
Die Kamelie verließ das Glashaus zuletzt im Mai 2025 (Archivbild). Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Pillnitzer Kamelie zieht wieder ins Glashaus
Bei aktuell herbstlichem Wetter bekommt die historische Kamelie wieder ihr Winterquartier. In dem Glashaus wird die Temperatur mit Hilfe von Computern konstant gehalten.

Dresden.

Die Kamelie im Park von Schloss Pillnitz in Dresden bezieht wieder ihr Schutzhaus für den Winter. Das teilte das Schlösserland Sachsen mit. Die auf Schienen bewegliche Glas-Stahl-Konstruktion ist gut 13 Meter hoch und 54 Tonnen schwer. Sie soll die rund 250 Jahre alte Pflanze vor Frost schützen. 

Die Pillnitzer Kamelie war 1801 gepflanzt, erst mit Stroh und Bastmatten und später mit beheizbaren Holzhäusern geschützt worden. Seit 1992 hat sie ein bewegliches Haus mit Klimacomputer, in dem sie überwintert und im Frühjahr nicht duftende Blüten austreibt. Die Glas-Stahl-Konstruktion bewahrt das neun Meter hohe und elf Meter breite Gewächs bei 4 bis 6 Grad Celsius konstanter Innentemperatur vor Frost.

Im Mai 2025 war die Pillnitzer Kamelie von der Internationalen Kameliengesellschaft (ICS) mit dem Titel "Historische Kamelie" geadelt worden. Das Exemplar müsse den Vergleich mit den schönsten Bäumen in Asien nicht scheuen, hieß es damals. (dpa)

