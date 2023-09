Pilot stirbt nach Absturz mit Kleinflugzeug in Großenhain

Gegen 12.15 Uhr stürzt aus zunächst unbekannter Ursache ein Kleinflugzeug bei Großenhain in eine Lagerhalle. Der Pilot kommt dabei ums Leben. Die Polizei ermittelt zusammen mit der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung.

Großenhain.

Ein Pilot ist nach einem Absturz mit einem Kleinflugzeug in Großenhain bei Dresden gestorben. Der Flieger des 62-Jährigen sei in Großenhain gestartet und gegen 12.15 Uhr auf eine Lagerhalle in einem Gewerbegebiet gestürzt, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit. Unmittelbar nach dem Absturz sei ein Brand entstanden, den die Feuerwehr gelöscht habe. Weitere Opfer habe es nicht gegeben.