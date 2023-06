Pilotprojekt: Erforschung von Möbeln im Museum Bautzen

Bautzen.

Im Zuge eines Pilotprojekts für Museen in Sachsen sind die handwerklich gefertigten Schränke im Bestand des Museums Bautzen wissenschaftlich erforscht worden. Dabei zeigte sich, dass eine Gruppe von aufwendig bemalten Exemplaren in Zusammenarbeit von Tischlern, Malern und Schmieden zwischen 1795 und 1810 in der Oberlausitz entstanden sein muss, wie das Museum und die Landesstelle für Museumswesen am Freitag mitteilten. Es handele sich um repräsentative Stücke "mit hohem kunsthandwerklichen Anspruch, die nur von gut ausgebildeten Handwerkern gefertigt werden konnten". Sie stellen nach bisherigem Kenntnisstand "ein Unikum in der Möbellandschaft der Oberlausitz, Sachsens und angrenzender Regionen dar".