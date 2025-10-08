Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Pilzberater hoffen, dass im Spätherbst mehr Pilze aus dem Boden sprießen. (Archivbild)
Pilzberater hoffen, dass im Spätherbst mehr Pilze aus dem Boden sprießen. (Archivbild) Bild: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa
Sammler haben den eingeschleppten Pilz an der Grenze zwischen Brandenburg und Sachsen gefunden. (Archivbild)
Sammler haben den eingeschleppten Pilz an der Grenze zwischen Brandenburg und Sachsen gefunden. (Archivbild) Bild: Silke Nauschütz/dpa
Pilzberater hoffen, dass im Spätherbst mehr Pilze aus dem Boden sprießen. (Archivbild)
Pilzberater hoffen, dass im Spätherbst mehr Pilze aus dem Boden sprießen. (Archivbild) Bild: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa
Sammler haben den eingeschleppten Pilz an der Grenze zwischen Brandenburg und Sachsen gefunden. (Archivbild)
Sammler haben den eingeschleppten Pilz an der Grenze zwischen Brandenburg und Sachsen gefunden. (Archivbild) Bild: Silke Nauschütz/dpa
Sachsen
Pilzsaison in Sachsen verläuft schleppend
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Pilzfreunde müssen sich in Sachsen gedulden: Die Ausbeute ist mager, doch Experten hoffen auf den Spätherbst. Ein Pilz aus Nordamerika sorgt derweil für Aufsehen.

Dresden.

Noch ist die Pilzsaison in Sachsen nicht in Schwung gekommen. Das berichten Pilzberater aus verschiedenen Teilen des Freistaats. "Bis jetzt ist der Herbst enttäuschend", sagte der Pilzsachverständige des Landkreises Leipzig, Edgar Fenzlein. Zurzeit gebe es in seiner Gegend gar keine Pilze zu sammeln - obwohl es eigentlich ausreichend geregnet habe.

Die Beobachtung bestätigte auch Peter Welt von den Pilzfreunden Chemnitz. Die Ausbeute an Pilzen sei im Moment "sehr, sehr spärlich". Im Juli habe es einen großen Schub gegeben, etwa an Steinpilzen. Aber im Oktober sehe es bislang "nicht gerade rosig" aus. Im Erzgebirge hingegen sei die Lage etwas besser, berichtete der Pilzsachverständige des Nabu Sachsen, Wolfgang Friese. Sammler hätten dort einige Steinpilze und Maronen-Röhrlinge gefunden.

Bei wenigen Pilzen gibt es für die Pilzberater auch weniger Anfragen. Normalerweise werde Pilzberater Siegfried Holstein im Landkreis Bautzen um diese Jahreszeit für 20 bis 30 Beratungen pro Woche gebraucht, jetzt sei es vielleicht eine pro Woche.

Hoffnung auf den Spätherbst

Noch wollen die Pilzberater die Saison aber nicht abschreiben. "Vielleicht gibt es im Spätherbst mehr Pilze", sagte Peter Welt. Typische Arten für diese Zeit seien etwa der Violette Rötelritterling, die Graukappe, der Hallimasch oder der Austernseitling. 

Einen besonderen Pilz brachten Sammler in den vergangenen Wochen mehrfach zu ihm, wie Holstein erzählte. Dieser stamme aus Nordamerika und werde als "Falsche Rotkappe" bezeichnet. Die Sammler hätten ihn an der Grenze zwischen Brandenburg und Sachsen gefunden. 

Vermutlich sei der Pilz vor einigen Jahren über Holztransporte nach Deutschland gekommen und habe sich zunächst in Norddeutschland ausgebreitet, sagte Fenzlein. Die Berater raten vom Verzehr des Pilzes ab. Er sei zwar nicht giftig, schmecke aber eher säuerlich. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
26.09.2025
6 min.
Mit Körbchen, Röhrling und GPS: Pilz-Ratgeber für Einsteiger
Um in die Pilze zu gehen, sollte man früh aufstehen. Sonst findet man nur noch die, die andere stehen gelassen haben.
Warum Plastiktüten für Pilze tabu sind und welche Tricks helfen, gute Fundstellen wiederzufinden – die wichtigsten Regeln für eine sichere und erfolgreiche Pilzsuche im Frühherbst.
Claudia Wittke-Gaida, dpa
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
06.10.2025
6 min.
Oft ähneln Speisepilze giftigen Exemplaren: Pilzwanderung im Zellwald bei Großschirma nahe der B 101
Olaf Beer aus Nossen mit einem Ockertäubling im Zellwald nahe der B 101 bei Großschirma. Der Pilz ist nicht essbar, wenn er scharf schmeckt.
17 Pilzfreunde zogen mit dem Nabu bei Großvoigtsberg los – wenig Ernte, dafür viel Bestimmungswissen: vom Fichtenreizker bis zur Schmetterlingstramete. Und wie sehen die Pilze eigentlich aus?
Heike Hubricht
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
Mehr Artikel